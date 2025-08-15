V Istanbule zadržali starostu štvrte Beyoglu a vyše 40 úradníkov: Čelia obvineniam z korupcie a podvodov

ANKARA - Turecké úrady v piatok zadržali starostu istanbulskej štvrte Beyoglu a ďalších vyše 40 úradníkov. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o ďalší zo série zásahov proti opozícii v Turecku.
Inan Güney bol vzatý do väzby v rámci vyšetrovania údajnej korupcie, informovala štátna agentúra Anadolu. Medzi celkovo 44 zadržanými je aj Güneyho ochrankár, jeho poradca a ďalší asistenti, informovali noviny Birgun a ďalšie médiá. Podozriví čelia viacerým obvineniam vrátane vedenia alebo členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, závažného podvodu, nezákonného prístupu k osobným údajom a manipulácie s verejnými obstarávaniami, spresnil na svojom webe denník Hürriyet.
Podľa prokuratúry vyšetrovanie odhalilo údajné podvody v mestských spoločnostiach, ktoré sú prepojené s Muratom Ongunom, poradcom uväzneného primátora Istanbulu Ekrema Imamogla. Polícia tiež uviedla, že deväť zadržaných údajne prevádzkovalo sieť sociálnych médií pod Ongunovým vedením. Okres Beyoglu je v rukách hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). V obciach a mestách, kde vo voľbách zvíťazili kandidáti CHP, prebehli tento rok vlny zatýkania, počnúc zadržaním primátora Imamogla v marci.
Imamoglu ako Erdoganov vyzývateľ
Imamoglu je považovaný za hlavného vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a je kandidátom CHP v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v roku 2028. Kritici tvrdia, že právne kroky vládnych úradov sú politicky motivované a zamerané na podkopanie rastúceho vplyvu CHP. Erdoganova vláda však trvá na tom, že súdy fungujú nezávisle bez politického zasahovania.
Istanbul a niekoľko veľkých miest padli v roku 2019 do rúk CHP, pričom opozícia v minuloročných komunálnych voľbách ďalej rozšírila svoju kontrolu a vplyv. Uväznenie Imamogla v marci viedlo k najväčším protestom v Turecku za viac ako desaťročie. Ich účastníci odsudzovali úpadok demokracie za Erdoganovej vlády.