Koalícia navrhuje, aby viac priezvisk mohli mať i deti výlučne občanov Slovenska

BRATISLAVA - Skupina koaličných poslancov Národnej rady (NR) SR zo strán Smer-SD a Hlas-SD navrhuje zmeny pri určovaní priezviska detí. Chce zrovnoprávniť úpravu vo vzťahu k rodičom, ktorí sú výlučne štátni občania SR, a rodičom, z ktorých jeden je cudzím štátnym občanom. Do parlamentu preto predložila novelu zákona o mene a priezvisku, ktorá má docieliť, aby viac priezvisk mohli mať aj deti, ktoré majú oboch rodičov štátnych občanov SR.
„Súčasná právna úprava umožňuje dieťaťu určiť viac priezvisk, ale len v prípade, keď rodičom dieťaťa je súčasne cudzí štátny občan. Tým je vytvorené nerovnoprávne postavenie rodičov - štátnych občanov SR a cudzích štátnych občanov - pri určovaní priezviska ich spoločného dieťaťa v SR. Navrhovaná právna úprava túto diskrimináciu odstraňuje, čím zároveň reflektuje na rôzne modely fungovania rodín a s tým potrebnú právnu úpravu priezviska detí narodených mimo manželstiev, ako aj detí narodených z predchádzajúcich manželstiev niektorého z rodičov,“ argumentovali.
archívne video
Prípady z praxe
Poslanci potrebu legislatívnej zmeny odôvodňovali aj na prípadoch z praxe. Poukázali pritom na problémy pri cestovaní do zahraničia či vo vzťahu k lekárom a vzdelávacím inštitúciám, ak majú dieťa a rodič, ktorý sa oň stará, odlišné priezviská. „Rodič musí neustále preukazovať, že je rodičom dieťaťa, aby sa vyhol špekuláciám úradov a inštitúcií, prečo majú rodič a jeho dieťa odlišné priezviská,“ upozornili.
Novela má takisto umožniť rodičovi, ktorý sa o dieťa osobne stará, avšak to nemá jeho priezvisko, požiadať príslušný okresný úrad o povolenie používať jeho priezvisko ako ďalšie priezvisko dieťaťa v poradí. „Žiadosť bude podliehať povoleniu okresného úradu, bude možné takto doplniť priezvisko maloletému iba raz a iba jedno priezvisko, ak má dotknutý rodič viacero priezvisk,“ dodali predkladatelia.