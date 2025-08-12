V koalícii to ŠKRÍPE: Hlas a Smer zvádzajú boj o guvernéra NBS, po fleku vraj túži Kamenický, zožal ale výsmech!

BRATISLAVA - Peter Kažimír ako stále pôsobiaci guvernér Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý bol už aj neprávoplatne odsúdený, je stále bodom sváru medzi koaličnými partnermi Smerom-SSD a Hlasom-SD. Kým druhý menovaný presadzuje jeho znovuzvolenie, strana premiéra Roberta Fica túži do kresla poslať aktuálneho ministra financií Ladislava Kamenického. Ten sa však stal bodom kritiky pre svoju údajnú neodbornosť a zrejme aj bodom ďalšej krízy v koalícii.
O zásadných nezhodách na budúcom mene guvernéra NBS píše bruselský portál Politico, ktorý sa odvoláva na štyri zdroje. Ten dokonca označil tento stav za vnútrokoaličný spor. Politico tvrdí, že Fico sa má aktuálne snažiť o výmenu Kažimíra. Tomu skončilo funkčné obdobie už 1. júna 2025, pričom v tom istom období musel absolvovať aj súdne pojednávania ohľadom korupcie.
Koalícia v uplynulom období stále nezvolila Kažimírovho náhradníka, hoci sa mu už funkčné obdobie skončilo. Teraz pôsobí v rámci novelizovaného zákona, kým na toto miesto nezvolia buď opäť jeho, alebo jeho iného nástupcu. Smer teraz bojuje v koalícii o to, aby na toto miesto presadili Ladislava Kamenického. Ten sa momentálne venuje domácim financiám ako šéf rezortu.
Hlas chce opäť Kažimíra
Tu však opäť nastáva problém, pretože koaličný Hlas chce presadiť opäť Kažimíra. Ten však pre vedúci Smer symbolizuje všetko to, čo prišlo po samotnom odchode Petra Pellegriniho zo Smeru a založenie Hlasu-SD. O samotnom premiérovi sa dokonca šepká, že mal Kažimíra podľa denníka SME už v minulosti nazvať "zradcom". Bol to totiž práve Kažimír, ktorý si v roku 2020 po nie veľmí pre Smer úspešných voľbách vybral cestu Petra Pellegriniho a jeho Hlas.
Politico tvrdí, že snahu Kamenického presadiť ako nového guvernéra priamo naznačili viacerí ľudia z koalície. A to už dokonca pred niekoľkými mesiacmi. To sa ešte len blížil koniec mája a s ním koniec Kažimírovho funkčného obdobia. Hlas sa má odvolávať na koaličnú dohodu, no Smer vraj tiež tvrdí, že má na post nárok
Kamenický ako odborník na bankovníctvo? Skôr len maliar
"Naozaj to nie je odborník na verejné financie a centrálne bankovníctvo. Skôr sa venuje maľovaniu," povedal pre Politico jeden zo zdrojov, keď sa snažil popísať odbornosť ministra Kamenického na pozíciu guvernéra NBS.
Pri Kažimírovi zas Politico kritizuje neprávoplatné a prvostupňové odsúdenie za korupčnú kauzu. Napriek tomu však má podľa nich Kažimír väčšie predpoklady na vedenie NBS, ako Kamenický.