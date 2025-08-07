Kauza bitcoin v Česku: Koniec ministerky či odchod hnutia? Minister vnútra Rakušan prehovoril

PRAHA - Vzťahy v koalícii sú podľa českého ministra vnútra a predsedu hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Víta Rakušana aj po stredajšom stretnutí s ministerkou spravodlivosti Evou Decroix (ODS) na rovnakej úrovni ako predtým. Dodal, že občas sa objavia momenty, keď je potrebné si niečo vysvetliť, ale kroky ako koniec ministerky či odchod hnutia z vlády podľa jeho slov predsedníctvo nepožadovalo. Vo štvrtok tak komentoval online schôdzku, na ktorej mala Decroix vysvetľovať nejasnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Všeobecne predsedníctvo ako celok nepožadovalo žiadne také veci a my necenzurujeme názory našich členiek a členov a nikdy to robiť nebudeme. A ak niekto vyjadroval názor, že je potrebný ráznejší prístup, tak to rozhodne nikomu vyčítať nebudem. Ale predsedníctvo tú požiadavku nemalo,“ reagoval Rakušan. Niektorí členovia STAN pred schôdzkou totiž tvrdili, že ministerka by vo funkcii mala skončiť alebo že by v rezorte skončil námestník za STAN Karel Dvořák, prípadne že hnutie odíde z vlády.
Vzťahy to podľa neho nezmenilo
Vzťahy vo vláde to podľa neho nezmenilo. „Vzťahy v koalícii sú podľa mňa na stále rovnakej úrovni. Občas sa objavia momenty, keď je potrebné si niektoré veci vysvetliť. Som radšej, keď je to bez mediálnej pozornosti, ale tu to inak nešlo,“ povedal minister s tým, že v koalícii dochádza ku konfliktom celé štyri roky, ale väčšinou sa diali za zatvorenými dverami. „Tu bola situácia iná. Je tu legitímny dopyt verejnosti po informáciách a vysvetlení toho, prečo koordinátor, s ktorým sama pani ministerka prišla, skončil,“ podotkol.
Informácie od Decroix vzalo podľa neho vedenie STAN na vedomie. „Nebudem tvrdiť, že všetci členovia predsedníctva mali pocit, že by tej situácii úplne rozumeli, ale nechám to na pani ministerke, aby tieto otázky zodpovedala ona,“ uviedol s tým, že šéfka rezortu bude nejasnosti vysvetľovať v piatok na tlačovej konferencii. To, ako bol odchod koordinátora verejnosti komunikovaný doteraz, bolo podľa Rakušana nešťastné a politicky zle poňaté.