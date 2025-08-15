Sexuálne násilie v konfliktoch celosvetovo vzrástlo o štvrtinu: Najviac prípadov je v Afrike a na Haiti

NEW YORK - Sexuálne násilie v konfliktoch na celom svete vzrástlo v minulom roku o 25 percent. Najvyšší počet prípadov takéhoto násilia zaznamenali v Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, na Haiti, v Somálsku a Južnom Sudáne, vyplýva zo správy Organizácie Spojených národov zverejnenej vo štvrtok. Informuje o tom agentúra AP.
Výročná správa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uvádza, že v roku 2024 zažilo sexuálne násilie viac ako 4600 ľudí, pričom ozbrojené skupiny sú zodpovedné za väčšinu z nich, avšak niektoré idú na vrub aj vládnym silám. Guterres podotkol, že číselné údaje overené OSN neodrážajú globálny rozsah a rozšírenosť týchto zločinov.
V 34-stranovej správe sa uvádza, že sexuálne násilie súvisiace s konfliktmi sa týka znásilnení, sexuálneho otroctva, nútenej prostitúcie, núteného tehotenstva, núteného potratu, nútenej sterilizácie, núteného manželstva a iných foriem sexuálneho násilia. Väčšina obetí sú ženy a dievčatá vo veku od jedného roka až do 75 rokov. „V roku 2024 sa pribúdajúce a eskalujúce konflikty vyznačovali rozšíreným sexuálnym násilím súvisiacim s konfliktmi,“ uviedol Guterres. Sexuálne násilie sa podľa neho používalo aj ako súčasť vojnovej taktiky či politickej represie.
V správe je menovaných 63 vládnych aj nevládnych strán v dvanástich krajinách, ktoré sú údajne nesú zodpovednosť za znásilnenia alebo iné formy sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch. Viac ako 70 percent subjektov sa nachádza na tejto „čiernej listine“ správy OSN už päť alebo viac rokov, a to bez toho, aby prijali opatrenia na prevenciu násilia, tvrdí šéf OSN.
Nové varovania pre Izrael a Rusko
AP konštatuje, že správa OSN po prvý raz zahŕňa dve strany, ktoré boli upozornené, že OSN má dôveryhodné informácie, ktoré by ich v prípade, že neprijmú preventívne opatrenia, mohli zaradiť na túto čiernu listinu v budúcom roku: izraelské ozbrojené a bezpečnostné zložky v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho zneužívania Palestínčanov, predovšetkým vo väzeniach a zadržiavacích centrách, a ruské sily spolu so spriaznenými ozbrojenými skupinami za zneužívanie ukrajinských vojnových zajatcov.
Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon kritizoval tieto obvinenia. „OSN musí upriamiť pozornosť na šokujúce vojnové zločiny a sexuálne násilie Hamasu a prepustenie všetkých rukojemníkov,“ vyhlásil. Ruská misia pri OSN sa k upozorneniu Guterresa odmietla vyjadriť. Ozbrojené skupiny využívali podľa správy sexuálne násilie ako taktiku na získanie a upevnenie kontroly územia a lukratívnych prírodných zdrojov. Terčom sexuálneho násilia na Haiti, v Stredoafrickej republike a KDR boli ženy a dievčatá spájané s konkurenčnými ozbrojenými skupinami.
Sexuálne násilie v zadržiavacích zariadeniach
Údajne sa v zadržiavacích zariadeniach v Izraeli, na palestínskych územiach, v Líbyi, Mjanmarsku, Sudáne, Sýrii, Jemene a na Ukrajine páchalo sexuálne násilie aj ako forma mučenia. V Stredoafrickej republike zaznamenala OSN prípady znásilnenia, hromadného znásilnenia, núteného manželstva a sexuálneho otroctva, ktoré postihli 215 žien, 191 dievčat a sedem mužov.
V KDR zdokumentovali v minulom roku 800 prípadov spomínaných prípadov, pričom tieto činy boli často sprevádzané „extrémnym fyzickým násilím“. Množstvo prípadov sexuálneho násilia v KDR, ktoré zahŕňali povstalcov z Hnutia 23. marca (M23), vzrástlo zo 43 prípadov v roku 2022 na 152 v minulom roku. Skupiny, ktoré v Sudáne poskytujú služby tamojším obetiam sexuálneho násilia, evidovali 221 prípadov znásilnenia 147 dievčat a 74 chlapcov, pričom 16 percent obetí bolo mladších ako päť rokov vrátane štyroch ročných detí.