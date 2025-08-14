Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Výcvikové stredisko Turecký vrch privítalo 38 záujemcov o vstup do Národných obranných síl: Prijali 1331 žiadostí

BRATISLAVA - Výcvikové stredisko Turecký vrch privítalo ďalších 38 záujemcov o vstup do Národných obranných síl (NOS). Celkovo už rezort obrany eviduje 6395 registrácií a 1331 prijatých žiadostí. Informovali z tlačového oddelenia Ministerstva obrany (MO) SR.

„Dnes sa inštruktorom Ozbrojených síl SR pri úvodnom nástupe hlásili predovšetkým mladí ľudia a študenti, ktorí sa rozhodli ,privoňať‘ čaru výcviku aktívnych záloh,“ uviedol rezort k druhému turnusu. Svoje schopnosti si prišlo otestovať aj zopár novinárov.

NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.

