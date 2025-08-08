Španielske jednotky na letisku Kuchyňa majú nové velenie: Rotácia má armádu ďalej posilniť

BRATISLAVA - Španielske vojenské jednotky na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách majú nové velenie. Krajina ho vymenila počas pravidelnej rotácie svojich síl. Španieli v Kuchyni pôsobia v rámci predsunutej vojenskej prítomnosti spojencov zo Severoatlantickej aliancie na Slovensku.
„Bol som donedávna veliteľom 46. krídla a bol som pri zrode tejto kooperácie. Spolupracovalo sa mi s nimi veľmi dobre. Myslím si, že sa máme čo učiť, či už ako členský štát NATO, aj po tej ľudskej stránke, aj po tej odbornej stránke,“ uviedol zástupca veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR Peter Výrostek. Spolupráca so Španielmi podľa neho slovenskú armádu obohacuje.
Výrostek bol jedným z vojakov, ktorých pri príležitosti výmeny velenia ocenili medailou. „Dostal som medailu za spoluprácu s týmito španielskymi jednotkami. Bol som v podstate pri zrode ich pôsobenia na útvare. Pomáhal som im kreovať ich pôsobenie a pomáhal som im v ich každodenných úlohách ako veliteľ krídla,“ vysvetlil.
Počas výmeny velenia z Kuchyne odišlo 15 španielskych vojakov. Prišlo naopak 12 nových. Španielsky dôstojník pre styk s verejnosťou Jesus Marco priblížil, že poslaním španielskych vojakov na Slovensku je posilnenie krajiny. „Naša hlavná zodpovednosť je vytvorenie vzťahov medzi armádami. Chceme tiež získať prehľad o situácii na Slovensku a ako vás môžeme lepšie podporiť,“ dodal. V Kuchyni pôsobí približne 80 španielskych vojakov. Podľa Výrostka sa o tom, že by k nim mali pribudnúť ďalšie národnosti zatiaľ neuvažuje. Spojeneckí vojaci pôsobia aj na Lešti. Španielov je tam približne 800.