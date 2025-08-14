Pripravte sa! Počas nasledujúcich dní bude na D1 obmedzený pravý pruh smerom do Bratislavy

Obmedzenie na D1 (Zdroj: NDS a.s.)
BRATISLAVA - Počas niekoľkých nasledujúcich dní bude čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. V súvislosti s prebiehajúcim rozširovaním D1 Bratislava - Triblavina a výstavbou križovatky D1/D4 sa odvážajú staré betónové zvodidlá. Informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Obmedzenie je nevyhnutné pre bezpečnú manipuláciu žeriava so zvodidlami. Odvoz starých zvodidiel bude prebiehať vždy len v časoch nižšej dopravnej intenzity na D1, predovšetkým v nočných a skorých ranných hodinách,“ spresnili z NDS.