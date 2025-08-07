V Malackách treba od piatka počítať s dopravným obmedzením

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
MALACKY - V Malackách treba od piatka (8. 8.) počítať s dopravným obmedzením. Dôvodom je výmena mostných záverov. Práce by mali byť ukončené 21. augusta. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti dopravného inšpektorátu v Malackách upozorňujú vodičov na dopravné obmedzenie týkajúce sa čiastočnej uzávery cesty II/503, ktorá vedie ponad železničnú trať v Malackách,“ uviedla polícia. Doprava bude podľa nej vedená striedavo jednosmerne v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnými signalizačnými zariadeniami.
Vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia.