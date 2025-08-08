Turecko kvôli požiaru dočasne uzatvorilo Dardanelský prieliv pre lodnú dopravu

ISTANBUL - Úrady v Turecku v dôsledku rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru na severozápade krajiny pozastavili v piatok lodnú dopravu v rušnom Dardanelskom prielive. Niekoľko dedín museli evakuovať, kým hasiči naďalej bojovali s ohňom, informuje AFP a DPA.
Turecko „dočasne“ uzavrelo rušný prieliv v oboch smeroch, uviedlo tamojšie ministerstvo dopravy. Požiare v severozápadnej provincii Çanakkale sa rozšírili v dôsledku silného vetra. Úrady evakuovali tri dediny a domov dôchodcov, v ktorom bolo 52 seniorov, uviedol vo vyhlásení úrad guvernéra provincie.
Na záberoch odvysielaných tureckými médiami vidieť hasičov, ako opúšťajú jedno zo svojich nákladných vozidiel na lesnej ceste, pretože ho zachvátili plamene, píše AFP. Úrady varovali pred ďalším silným vetrom počas víkendu s očakávanými teplotami dosahujúcimi 35 stupňov Celzia.
Dardanelský prieliv spája Egejské a Marmarské more. Je tiež obľúbenou turistickou destináciou, keďže na pobreží sa nachádzajú staroveké ruiny mesta Trója. V júli si lesný požiar vyžiadal životy najmenej desiatich lesných robotníkov a záchranárov, ktorí bojovali s požiarom neďaleko Eskişehiru na západe Turecka.
Tamojšie úrady upozornili, že riziko požiarov zostane vysoké až do októbra. Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zvyšujú pravdepodobnosť a intenzitu lesných požiarov.