Otázniky okolo bývalej líderky Demokratov: Letanovská sa objavuje v MEGAKAUZE záchraniek, odborné KRYTIE!

BRATISLAVA - Už niekoľko týždňov slovenský politický priestor nežije prakticky ničím iným, než megakauzou otázneho tendra na záchranky z dielne ministerstva zdravotníctva. Samotný minister Kamil Šaško z Hlasu-SD mal na tlačovke, kde sa poriadne spotil, čo vysvetľovať. Teraz sa však ukazuje, že okrem doteraz známych mien sa v dokumentoch objavuje aj bývalá líderka mimoparlamentnej strany Demokrati. Tá v roku 2023 štartovala za stranu hneď z prvého miesta.
S nečakaným zistením prišla redakcia Hospodárskych novín, ktorá má v rukách dokonca aj dokument. Ten hovorí o známej firme z tejto kauzy - Emergency Medical Solutions (EMS). Ide o jednu z firiem, o ktorej sa v opozícii vážne skloňovalo, že mala byť predurčená na víťazstvo v tendri.
Tento dokument teraz však hovorí o napojení firmy EMS so samotnou Letanovskou. Tá roky pôsobí ako lekárka v Národnom onkologickom ústave, no vážne to skúšala aj v politike. Strana Demokrati sa však v roku 2023, kedy ju do volieb viedla práve ona, do parlamentu nedostala a nedosiahla ani na štátny príspevok.
Zaujímavé je, že doterajšie listiny kauzu tendra spájali skôr s ľuďmi okolo strany Hlas-SD, no teraz je tu kópia dokumentu, v ktorom figuruje rovnaké meno, aké sa dá nájsť v mimoparlamentnom zoskupení Demokrati - Andrea Letanovská.
V princípe ide o to, že každá takáto spoločnosť musí mať zákonného odborného zástupcu. Ten dohliada aj na legislatívne a odborné záležitosti. Ak chce firma uspieť, musí mať povolenie na takúto činnosť a tiež osobu, ktorá sa "vyzná".
Šeliga o spolupráci pre EMS netuší
Prekvapením je, že odborným zástupcom spoločnosti EMS je práve doktorka Letanovská. Nejde len o zhodu mena, keďže sa zhoduje aj dátum narodenia. Strana Demokrati doteraz redakcii nepotvrdila, že by o takejto činnosti Letanovskej vedeli. "Nemám informácie, že by pracovala pre EMS. Čo ja viem, tak je zamestnankyňou Národného onkologického ústavu a Lekárskej fakulty na Slovenskej zdravotníckej univerzite," povedal redakcii Hospodárskych novín podpredseda strany a bývalý poslanec Národnej rady Juraj Šeliga.
Čo hovorí dokument?
Redakcia pripomenula, že figurovanie Letanovskej v dokumente nemusí automaticky znamenať, že bola aj ich zamestnankyňou, no zo zákona táto pozícia nemusí byť pracovnoprávnym vzťahom.
Letanovská tiež nemusela vedieť o zapojení firmy EMS do kauzy okolo záchrankového tendra. Dohliadať tak mohla len na odbornú stránku prevádzkovaných služieb spoločnosti. Exlíderka kandidátky Demokratov totiž v minulosti sama pracovala ako záchranárka.
Firma cez Letanovskej osobu na základe listiny a jej odborného krytia žiadala o povolenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Dokument nemá dátum podania žiadosti a ani informáciu o tom, či sa takáto žiadosť dostala do úspešného konca.