Opozičné PS je ochotné diskutovať o návrhu zoštátniť systém záchraniek: Najskôr je potrebné stransparentniť najnovší tender

Bratislava 13. augusta (TASR) - Opozičné PS je ochotné diskutovať o návrhu zoštátniť záchranný zdravotný systém. Najprv je však podľa neho potrebné stransparentniť najnovší tender na záchranky. Poslanec Národnej rady SR za hnutie Oskar Dvořák to v stredu uviedol v parlamente.
„Sú tu jednoznačne dve možnosti, prvá možnosť je taká, že ten zákon sa musí zmeniť, musí sa stransparentniť, ak chceme nechať súčasný systém, musí byť výrazne stransparentnený a zosúladený s európskymi predpismi aj s tým, čo vlastne hovorí Úrad pre verejné obstarávanie. Druhá vec je, že ak sa chceme ďalej o tom rozprávať, že do budúcnosti to nejak zmeníme, my sme ochotní byť v tej debate, ale prvý krok je, aby tento najnovší tender, ktorý prebehne, bol čo najtransparentnejší,“ povedal poslanec.
archívne video
To, či by štát záchranky vedel spravovať dobre, podľa neho závisí od viacerých okolností. „Závisí to aj od toho, či ten štát má kapacity, ako rýchlo vie byť pripravený, či vie získať dosť záchranárov, či vie nakúpiť rýchlo sanitky, aký by mal mať podiel, či sa bavíme o 100-percentnom podiele alebo nejakých troch štvrtinách, kto by to mal byť - nemocnica alebo záchranky. Je tam strašne veľa otázok, ktoré si treba vyjasniť,“ skonštatoval.
Slovenská národná strana (SNS) v sobotu (9. 8.) informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD. Premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol, že je možné na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy, ako ďalej.