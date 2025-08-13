Súdny spor o Národný futbalový štadión sa predlžuje, nároky rastú

BRATISLAVA - Mestský súd Bratislava III zatiaľ neskončil dokazovanie v spore, v ktorom štát žiada od spoločnosti Národný futbalový štadión (NFŠ) vrátenie dotácie vo výške 27,2 milióna eur. Otázku, či je možné na októbrovom hlavnom pojednávaní očakávať vyhlásenie rozhodnutia, nie je preto možné presne zodpovedať. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
„Ďalší postup súdu vo veci a prípadné vyhlásenie rozsudku vo veci samej bude závisieť aj od procesnej aktivity strán sporu na predmetnom pojednávaní,“ uviedol zákonný sudca, ktorý tento prípad pojednáva, vo svojom vyjadrení. Prvé pojednávanie sa uskutočnilo 5. júna. Súd na ňom určil, ktoré skutkové tvrdenia strán považuje za nesporné, ktoré považuje za sporné a uviedol predbežné právne posúdenie veci. „Pojednávanie bolo odročené na ďalší termín a bude sa konať dňa 23. októbra 2025 o 9.00 h,“ ozrejmil sudca.
Vláda zvažuje mimosúdne rokovania
Celkovo sú vedené medzi štátom a spoločnosťou NFŠ štyri súdne spory. Právni zástupcovia spoločnosti NFŠ Peter Kubina a Peter Hodál na pondelkovej (11. 8.) tlačovej konferencii hovorili o existencii prvých predbežných právnych posúdení zo strany slovenských súdov, podľa ktorých zmluvy týkajúce sa výstavby štadióna nenapĺňajú znaky verejnej zákazky. Nároky NFŠ podľa Kubinu presiahli sumu 100 miliónov eur a každý mesiac sa zvyšujú o takmer jeden milión eur. Advokáti avizovali, že prvostupňové rozhodnutie súdu v spore o vrátenie dotácie by malo byť známe v závere októbra.
Z Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku informovali, že iniciovali, aby vláda SR rozhodla o poverení úradu zabezpečiť mimosúdne rokovania so spoločnosťou NFŠ s cieľom minimalizovať potenciálne negatívne finančné dosahy pre SR. Koaličná zhoda na tomto postupe však zatiaľ podľa úradu nebola dosiahnutá.
Štát nesmie prísť o peniaze ani o národný štadión
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR podľa slov ministra Rudolfa Huliaka (nezávislý) prebralo od Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku agendu sporu so spoločnosťou NFŠ a dalo vypracovať právne analýzy k ďalšiemu postupu. Huliak zdôraznil, že nebude súhlasiť, aby v prospech niekoho prepadli aj peniaze, aj národný štadión.
Národný futbalový štadión na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie. NFŠ si, naopak, nárokuje vyplatenie zmluvnej pokuty za neuzavretie kúpnej zmluvy a tiež náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť.