V Bratislave havarovali policajti! Auto skončilo v stĺpe, z miesta hlásili aj zranených

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Vozidlo polície malo v utorok v Bratislave nehodu. Z miesta hlásili aj zranených. Potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Na prípad upozornil portál Pluska.sk.
V Bratislave havarovalo policajné auto, v ktorom sedeli traja policajti. Podľa zverejnených záberov z miesta nehody skončilo auto v stĺpe. V dôsledku toho došlo aj k poškodeniu semafora. Všetci traja policajti, ktorí sedeli v policajnom aute, sa zranili. Podľa Peceka si vyšetrovanie nehody prebral Úrad inšpekčnej služby.
(Zdroj: Repro foto TV Joj)