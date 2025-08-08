Policajti pri Trenčíne neverili vlastným očiam: Za volantom sedel 16-ročný mladík, nafúkal takmer 4 promile!

NOVÁ DUBNICA - Zásah, na aký trenčianski policajti len tak nezabudnú. V skorých ranných hodinách kontrolovali vodiča pri plavárni v Novej Dubnici. Keď z auta vystúpil len 16-ročný mladík a dychová skúška ukázala takmer 4 promile alkoholu, neverili vlastným očiam. Prípad má vážne právne následky.
V skorých ranných hodinách bola hliadka polície OO PZ Dubnica nad Váhom privolaná k plavárni v Novej Dubnici, kde ich už čakala hliadka Mestskej polície, ktorá kontrolovala vodiča osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Passat. Dôvodom bolo podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu.
„Vodič nevedel predložiť doklady potrebné k vedeniu a prevádzke vozidla. Následnou lustráciou bolo zistené, že nejde o držiteľa vodičského oprávnenia, nakoľko sa jednalo o mladistvého, ktorý má len 16 rokov,“ informovala polícia.
Mladík bol na mieste podrobený dychovej skúške, pričom bolo nameraných viacero pozitívnych výsledkov. Najvyšší z nich dosiahol hodnotu až 1,84 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 3,83 promile.
„16-ročný mladík bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V súčasnej dobe prebiehajú ďalšie procesné úkony,“ doplnila polícia.