Hlas-SD navrhuje zdanenie hazardu a vojnových ziskov pre ozdravenie ekonomiky

Matúš Šútaj Eštok
Matúš Šútaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD nebude pri ďalšej konsolidácii verejných financií súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by akokoľvek zhoršil finančnú či životnú situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín ľudí žijúcich na Slovensku. Pred štvrtkovým (14. 8.) rokovaním koaličnej rady to na sociálnej sieti avizoval predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

„Verím, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) nám zajtra predloží zmysluplný návrh ďalšieho ozdravenia verejných financií. Návrh, ktorý ukáže nielen to, kde chce štát počas konsolidácie šetriť, ale aj to, ako chce pán minister vytvoriť priestor pre rast slovenskej ekonomiky a postupné zlepšovanie života ľudí na Slovensku,“ konštatoval Šutaj Eštok.

Hlas-SD odmieta zvýšenie výdavkov na zbrojenie

Pre ozdravenie verejných financií sa podľa neho núka viacero riešení. Napríklad namiesto podpory hazardu je namieste jeho dodatočné zdanenie. „Na príjmoch štátu by sa určite mali väčšou mierou podieľať tí, ktorí aj za súčasnej náročnej situácie dosahujú vysoké zisky, ale dane nie raz platia vo svojich domovských štátoch a nie na Slovensku. Bavme sa predovšetkým o bankách, o obchodných reťazcoch. Pokojne hovorme o dani z vojny. Nech za vojnu platia tí, ktorí na nej zarábajú,“ priblížil predseda Hlasu-SD.

Zároveň zdôraznil, že napriek tomu, že „bezpečnostný dáždnik“ Slovenska je Severoatlantická aliancia (NATO), jeho strana nebude v ťažkých časoch súhlasiť s akýmkoľvek navyšovaním výdavkov na zbrojenie. „Som presvedčený, že je namieste, aby sa k všeobecnému šetreniu pripojili aj samotní politici, aspoň symbolicky. V dnešnej situácii musíme hovoriť o zmrazení platov poslancov, členov vlády či manažérov štátnych firiem,“ doplnil Šutaj Eštok. Hlas je podľa neho sociálnodemokratická strana, ktorá bude vždy na strane pracujúcich, rodín aj seniorov.

