Polícia obvinila Stropkovčanku za jazdu pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
STROPKOV - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku obvinil 40-ročnú Stropkovčanku z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, vodička osobného vozidla jazdila v piatok (8. 8.) podvečer po Mlynskej ulici v Stropkove. „Bola policajnou hliadkou zastavená a podrobená kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky u ženy presiahol 3,3 promile. Po zadržaní bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.