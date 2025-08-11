AKTUÁLNE Polícia je na nohách: Na Dunaji sa začala potápať jedna z lodí!

Hasiči zasahujú pri potápajúcej sa lodi na Dunaji (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Bratislavskí policajti aktuálne asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí. Na lodi sa nenachádzajú žiadne osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Galéria: Na Dunaji sa potápa loď
„Oznámenie na linke 158 sme prijali krátko po 14.45 h, v zmysle ktorého sme boli požiadaní o asistenciu v súvislosti s potápaním sa ukotvenej lode, pričom policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj príslušníkmi poriečneho oddelenia PZ na mieste vykonávajú potrebné úkony,“ ozrejmili policajti.