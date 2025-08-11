Pod Šaškom sa trasie stolička: Politológovia ho nešetria, na tlačovke sa takmer varil vo vlastnej šťave!

BRATISLAVA - Je teoreticky možné, že kauza otázneho tendra na záchrannú službu sa stane labuťou piesňou ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), ktorý už týždne čelí nátlaku opozície, no najnovšie aj koalície. Tender kritizoval nielen Andrej Danko ako šéf SNS, ale aj premiér Robert Fico (Smer-SSD), pričom o samotnú súťaž sa začal interesovať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Tento celý kokteil nevyzerá pre Šaškovu budúcu politickú kariéru vôbec dobre, čo predpokladajú aj politológovia. Minister však do času napísania tohto článku neoznámil k tendru a ku svojej pozícii nič nové.
archívne video
Minister sa na tlačovke spotil a čelil mnohým otázkam
Verejnosť mala možnosť Šaška vidieť na verejnosti naposledy v piatok 8. augusta, kedy sa ku samotnému tendru vyjadroval. Opozície a časť koalície v tom čase čakala nielen oznámenie zrušenia otázneho tendra, ale aj položenie funkcie zo strany Šaška. K ničomu z toho však nedošlo, no minister sa na tlačovej konferencii poriadne zapotil, a to doslova.
Viackrát mu museli dokonca podávať obrúsky a poháre s vodou. V rovnakom čase Šaško čelil doslova paľbe otázok od novinárov k tomuto tendru a musel zodpovedať komplikované, no dôležité otázky.
Ďalšie pokračovanie s pošramotenou povesťou
Oslovili sme teda politológov aby sa k aktuálnemu vývoju v kauze tendra záchraniek vyjadrili aj oni. "Môže sa teoreticky v kresle udržať, ale bude mať pošramotené renomé a v krátkodobom horizonte nebude perspektívny ani pre materskú stranu Hlas-SD. Myslím, že bude existovať tlak od Smeru aj SNS, aby podal demisiu, a to čisto z mocenských dôvodov - poškodiť koaličného partnera Hlas a prebrať mu časť voličov," povedal pre Topky politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
Šaškovu politickú budúcnosť vníma ako neistú aj ďalší politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. "Nemali by sme sa čudovať, minister zdravotníctva je na Slovensku funkcia spravidla len na niekoľko mesiacov," dodal príznačne Štefančík.
Politické varenie sa vo vlastnej šťave, ktoré nemuselo byť
Cirner zas označil Šaškovu poslednú tlačovú konferenciu ako "politické varenie sa vo vlastnej šťave". "Dynamika nových informácií v danej kauze ukáže, ako vážne na to zareaguje verejnosť. Keď to bude do očí bijúce aj priemernému voličovi, tak sa bude musieť porúčať," dodal Cirner. "Ak by bol tender transparentný, nemal dôvod potiť sa na tlačovej besede. Ale táto zdanlivá súťaž od začiatku smrdí, minister to vie a vyzerá to tak, že situáciu nedokáže zvládnuť tak, aby z toho vyviazol nepoškvrnený," prispel zas pohľadom Štefančík.
Podľa Štefančíka navyše Šaškova kariéra po medializovaní predpokladaných výsledkov tendra skončila. "Vždy bude spájaný so súťažou, v ktorej si jeden z uchádzačov kúpil sanitky už dopredu, ktorú kritizoval dokonca predseda vlády a záujem o ňu prejavila aj generálna prokuratúra. Čudujem sa ministrovi, že na svojej stoličke v tomto momente ešte stále sedí," doplnil Štefančík.