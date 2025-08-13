Záchranné služby v Bratislave a v Košiciach kúpili prvé sanitky pre nehody s veľkým počtom zranených

BRATISLAVA - Záchranná zdravotná služba (ZZS) Bratislava a Záchranná služba Košice (ZSKE) kúpili prvé veľkokapacitné vozidlá pre udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) na Slovensku v hodnote spolu vyše 1,2 milióna eur bez DPH. Dodanie očakávajú na budúci rok v novembri. Potvrdila to vedúca úseku komunikácie ZZS Bratislava Darina Schreková.
„Ide o prvé vozidlá tohto typu na Slovensku. Rozhodli sme sa pre ich obstaranie, aby sme zvýšili pripravenosť a kapacitu zasiahnuť v situáciách, kde bežné ambulancie nepostačujú, a tým celkovo posilnili systém záchrannej zdravotnej služby na Slovensku,“ uviedla Schreková. Ozrejmila, že vozidlá sú určené na zásahy pri mimoriadnych udalostiach s väčším počtom zranených, ako sú hromadné dopravné nehody, priemyselné havárie, prírodné katastrofy či iné krízové situácie.
V spoločnom verejnom obstarávaní so ZSKE bola úspešná česká firma Fosan. „ZZS Bratislava nakúpila dva kusy vozidiel UHPO, každé v hodnote 429-tisíc eur bez DPH. Jedno z nich bude umiestnené v Bratislave a druhé zrejme v Banskej Bystrici,“ objasnila Schreková s tým, že jedno vozidlo, ktoré obstarala ZSKE, bude umiestnené v Košiciach.
Ako priblížila, na rozdiel od klasickej ambulancie, ktorá je určená na rýchly transport jednotlivých pacientov, veľkokapacitné vozidlo slúži ako mobilné zázemie pre zdravotníkov priamo na mieste udalosti. „Je vybavené rozšíreným množstvom zdravotníckeho materiálu, nosidiel, defibrilátorov a ďalších pomôcok, ktoré umožňujú súčasné ošetrenie a stabilizáciu väčšieho počtu pacientov,“ poznamenala.
ZZS Bratislava konštatuje, že za UHPO sa považuje každá situácia, pri ktorej je ohrozené zdravie alebo život najmenej troch ľudí, alebo je na mieste desať a viac postihnutých, pričom aspoň jeden z nich má vážne ohrozenie zdravia alebo bezprostredné ohrozenie života.