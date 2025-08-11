Nečakané stretnutie na frekventovanej cyklotrase: Lukáš narazil na medvedicu s troma mláďatami, všetko zachytil na VIDEO!

SPIŠSKÁ TEPLICA - Na frekventovanej cyklotrase medzi Spišskou Teplicou a Lopušnou Dolinou zažil cyklista Lukáš poriadne adrenalínový moment. Pri jazde narazil na medvedicu s troma mláďatami, pričom celú situáciu sa mu podarilo zachytiť na kameru. Video ukazuje nielen reakciu šelmy, ale aj to, ako môže pomôcť obyčajný rozhovor medzi ľuďmi pri predchádzaní stretu s medveďom.
V skupine Turista na sociálnej sieti Facebook sa objavil príspevok, ktorý rýchlo zaujal stovky ľudí. Autor opísal svoju skúsenosť z cyklotrasy Spišská Teplica – Lopušná Dolina, kde sa v piatok dostal do tesnej blízkosti medvedice a jej troch mláďat.
Ako uvádza, kľúčové bolo, že sa spolu s ďalšími ľuďmi rozprávali. „Skutočne pomáha rozprávanie sa medzi sebou, keďže medvedica viditeľne otáčala hlavu smerom, ktorým prichádzali priamo voči nej štyria cyklisti a namiesto toho, aby pokračovala po asfaltke ďalej, sa im radšej vyhla smerom do lesa.“ opísal.
Stretnutia s medveďmi nie sú v slovenských horách výnimočné, no podľa odborníkov je vždy dôležité zachovať pokoj, udržiavať si odstup a hlasovo dávať o sebe vedieť, aby nedošlo k prekvapeniu šelmy.