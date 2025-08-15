Na Hokkaide medveď odvliekol mladého turistu do lesa: Pátranie po ňom pokračuje

TOKIO - Medveď hnedý odvliekol mladého turistu do lesa na severe Japonska, oznámili v piatok tamojšie médiá a polícia. Obeť útoku je aj deň po incidente naďalej nezvestná. Informuje o tom agentúra AFP.
Hovorca polície uviedol, že k incidentu došlo vo štvrtok ráno na stratovulkáne Rausu na ostrove Hokkaido. Turistu vo veku okolo 20 rokov podľa denníka Yomiuri odvliekol medveď do neďalekého lesa, pričom mladíkovi silno krvácali nohy. Japonská verejnoprávna televízia NHK informovala, že políciu na útok upozornil kamarát turistu. Neďaleko miesta útoku polícia našla peňaženku obete. Pri neďalekých stromoch tiež našli zakrvavené tričko, ktoré pravdepodobne patrilo tomuto mladému mužovi, a stopy krvi na zemi. Podľa agentúry Kjódó polícia objavila hodinky, klobúk a ďalší predmet, ktorým bola pravdepodobne nádobka so slzotvorným plynom.
Podľa najnovších odhadov zverejnených tento mesiac počet medveďov hnedých na Hokkaide v roku 2023 medziročne klesol po prvý raz od roku 1991, informuje AFP. Koncom roka 2023 bolo na tomto japonskom ostrove približne 11.600 medveďov, pričom rok predtým ich bolo o 500 viac. Pokles počtu medveďov odôvodnila tamojšia vláda ich bezprecedentným lovom. Od marca 2023 do marca 2024 ulovili rekordných 1804 medveďov hnedých.