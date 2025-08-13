HOROR v rodinnom dome: VIDEO Obrovský predátor si prišiel po večeru, TENTO nečakaný záver vás dostane!

VANCOUVER - Zhruba dvojkilový psík sa stal virálnou senzáciou po tom, čo vyhnal z nehnuteľnosti svojej majiteľky vo Vancouveri čierneho medveďa. Nebojácny nemecký trpasličí špic (pomeranian) nahnal predátorovi strach a jasne mu naznačil, kto je v dome pánom, čím si vyslúžil obdiv na sociálnych sieťach a medzi miestnymi obyvateľmi.
Hitom internetu je video, ktoré najskôr zverejnila používateľka TikToku kaylakleine a neskôr aj novinár Colin Rugg na platforme X. Vidieť na ňom malého psa menom Scout, ako naháňa medveďa, ktorý v panike uteká z domu a potom aj z pozemku vo Vancouveri, informoval portál news18.com.
Predátor sa údajne dostal dovnútra bez toho, aby si to niekto všimol. „Mala som pustenú hudbu, takže som nepočula, že vošiel. Trochu sa poprechádzal a potom zjedol v kuchyni Scoutovo jedlo,“ uviedla majiteľka domu. Psík však rýchlo prevzal velenie. „Začul medveďa a vyhnal ho.“ O psíkovej nebojácnej povahe povedala: „On sa jednoducho rád presadzuje alebo, ako hovoríme, je to alfa pes.“
Krátky klip dokumentuje ako Scout šteká a približuje sa k oveľa väčšiemu medveďovi až kým neodíde tým istým vchodom, ktorým prišiel. Čierne medvede sa v niektorých častiach Britskej Kolumbie vyskytujú pomerne bežne, najmä v prímestských oblastiach, kde domy susedia s lesom. Zvyčajne sú plaché, no vôňa jedla ich môže prilákať do obytných zón. Aj keď výskyt týchto predátorov nie vo Vancouveri a okolí nič nezvyčajné, nájsť jedného priamo v dome je výnimočné.
A skutočnosť, že ho vyhnal takýto malý pes, je hotová rarita. Nie je to však po prvý raz, čo sa domáce zviera postavilo väčšiemu protivníkovi. V roku 2014 sa stala hviezdou médií mačka Tara z Kalifornie, ktorá bleskovo zaútočila na psa útočiaceho na malého chlapca na príjazdovej ceste k domu. Hoci nešlo o medveďa, Tarina inštinktívna odvaha bola oslavovaná po celom svete a dokonca jej vzdali poctu na miestnych ceremóniách. V Kanade sa iba občas objavia správy o mačkách či malých psoch, ktoré sa postavili čiernym medveďom s prekvapivo úspešným výsledkom, keď väčšie zviera vyplašili a donútili ho ustúpiť.