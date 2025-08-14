Aevis kritizuje Ministerstvo životného prostredia za nákup zbraní na odstrel medveďov: Rezort kritiku odmieta

SNINA - Ochranárska organizácia Aevis obviňuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, že nakupuje zbrane na odstrel medveďov namiesto realizácie účinných preventívnych opatrení. „Plytvá tak peniazmi a zbytočne vyvoláva strach aj v takých regiónoch, ako sú Poloniny, kde dlhodobo problém s medveďmi nie je,“ uviedla organizácia v tlačovej správe. Envirorezort odmieta, že by plytval verejnými zdrojmi, a poukazuje na to, že podporuje kvalitné materiálové, technické a personálne posilnenie činnosti zásahových tímov pre medveďa hnedého.
Aevis uvádza, že v Národnom parku Poloniny pôsobí od júna samostatný zásahový tím pre medveďa hnedého. Štát na jeho činnosť podľa zistení enviroorganizácie nakúpil výbavu za takmer 15.000 eur vrátane guľovníc, puškohľadov, tlmičov, nočného videnia, termovízie a streliva. „Od svojho vzniku mal tento tím jediný výjazd, a to k mláďaťu medveďa, ktoré sa krátko pohybovalo po ceste pri obci Ruský Potok, no z lokality sa samo stratilo a žiaden zásah nebol potrebný,“ opísala organizácia.
Podľa riaditeľa Aevis Rastislava Mičaníka ministerstvo namiesto systematických opatrení zvolilo poľovnícky prístup k riešeniu situácie. „Vyzbrojuje správy národných parkov, akoby sa chystalo na vojnu s medveďmi. V Poloninách však konfliktné situácie prakticky neexistujú,“ uviedol. Za konkrétne preventívne opatrenia organizácia označila tie v Poloninách, kde v rámci medzinárodného projektu pomáha miestnym farmárom a včelárom chrániť hospodárske zvieratá a včelstvá. „Naše skúsenosti dokazujú, že preventívne opatrenia fungujú a dokážu chrániť ľudí aj šelmy. Typickým príkladom sú elektrické ohradníky, ktoré pri správnej inštalácii spoľahlivo fungujú. Za 15.000 eur, ktoré rezort minul na výzbroj, mohlo mať približne 20 farmárov v regióne takúto účinnú ochranu pred veľkými šelmami,“ uviedol Michal Kalaš, odborník Aevis na medvede.
MŽP reagovalo, že mimovládne organizácie napojené na opozíciu klamú a šíria hystériu a kritizujú aj preventívne opatrenia z minulosti vrátane činnosti zásahových tímov. „Primárnou úlohou zásahových tímov je efektívne a rýchlo prijímať hlásenia, robiť výjazdy na miesto, plašiť, identifikovať a v prípade potreby aj eliminovať problémové jedince medveďov,“ uviedol odbor komunikácie rezortu. Poukázal na to, že minulé vlády zavádzali zásahové tímy, ale nedokázali zabezpečiť ich efektívnejšiu činnosť, zvlášť, ak sa v krátkom čase potvrdilo niekoľko hlásení o výskyte medveďov. „Členovia zásahových tímov sú dnes riadne vystrojení a vyzbrojení, rozhodne však nebudú naháňať problémové medvede s paintballovými puškami ako za predošlých vlád,“ uviedlo ministerstvo.