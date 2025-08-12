REKORDNÉ štatistiky letných ekonomických kolapsov Slovákov: Zbankrotoval len TROJROČNÝ chlapec!

BRATISLAVA - Bankroty na Slovensku, žiaľ, trhajú smutné rekordy. Dlžníkov je viac, ako kedykoľvek predtým a ešte desivejšie vyznievajú demografické dáta o tom, kto sú vlastne títo dlžníci. Najprekvapivejší prípad pochádza z okresu Bánovce nad Bebravou, kde mal zbankrotovať len trojročný chlapec!
Analýzu z dielne spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau priniesla agentúra SITA. Výsledky analýzy potvrdzujú, že len v júli tohto roka zbankrotovalo na Slovensku 844 dlžníkov, čo je podľa všetkého nový rekord.
O výnimočnosti týchto dát vypovedá aj fakt, že sa medzi dlžníkmi prvýkrát objavil aj maloletý z okresu Bánovce nad Bebravou. Podľa údajov CRIF bolo až 92 percent bankrotov vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov, zvyšok na podnikateľov.
Čísla hovoria jasne, vedie Prešovský kraj
Konkurz si vybralo 831 občanov, 13 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár.
Ide o rôznych dlžníkov, medzi ktorými je aj 20 manželských párov, neobvykle aj mnoho ľudí bez domova (119) a štyria z nich mali trvalý pobyt na virtuálnej adrese v Bratislave.
Vekovo to vychádza na najviac dlžníkov vo veku 30 až 39 rokov. V prípade seniorov je to 12 ľudí. Citeľne veľa dlžníkov bolo v obci Hlinné v okrese Vranov nad Topľou, a to 8 osôb. Najviac bankrotov bolo v Prešovskom kraji, konkrétne 171 a najmenej zas v Žilinskom a Bratislavskom kraji, a to po 67.
Len trojročné dieťa zrejme zdedilo rodičovský dlh
"Seniori sa stanú dlžníkmi buď vlastným pričinením, napríklad neuváženým nákupom tovarov na splátky, rozdávaním peňazí a následne ich požičiavaním, alebo pre ochotu pomôcť svojim príbuzným, ktorým ručia za dlh svojim majetkom a tieto osoby dlh nesplácajú. Seniori sa tak ocitajú v dlhovej pasci a riešenie vidia v osobnom bankrote. V júli taktiež pribudol rekord, zbankrotoval len trojročný chlapec. Ide o špecifickú vekovú kategóriu, kedy si platobnú neschopnosť nemohlo spôsobiť neplnoleté dieťa, lebo nie je spôsobilé na právne úkony. Do nadobudnutia plnoletosti dieťa dlh "získa" v dedičskom konaní, kedy sa jeho zákonný zástupca nevzdal dedičstva, ktorým bol dlh a v jeho mene, po súhlase súdu, podal žiadosť o oddlženie," vysvetlila tento stav hlavná analytička CRIF Jana Marková.