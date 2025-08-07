Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Diana Semanová)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi. Úrad podotkol, že existenciu rozporu deklarovala Európska únia ešte v roku 2020 v reakcii na predošlý tender. Rezort podľa úradu odvtedy nebol schopný upraviť zdravotnícke zákony podľa európskych predpisov. Informoval o tom hovorca ÚVO Michal Dzurjanin.

Súčasná situácia súvisiaca s výberom prevádzkovateľa 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je podľa predsedu ÚVO Petra Kuboviča dôslekom dlhodobo neriešených nedostatkov slovenskej legislatívy. „Počas uplynulých piatich rokov nebol rezort zdravotníctva schopný pripraviť potrebnú úpravu zdravotníckych zákonov tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol.

Pripomenul, že EÚ v roku 2020 zdôraznila, že pravidlá verejného obstarávania Európskej únie sú záväzné pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a potenciálne aj pre zvyšné súkromné zdravotné poisťovne pri zabezpečovaní služieb sanitárnych vozidiel pohotovostného charakteru. „To znamená, že kontrakty na služby sanitárnych vozidiel pohotovostného charakteru môžu byť uzavreté len v prípade, ak im predchádzalo súťažné konanie,“ vysvetlil Kubovič.

archívne video

Tlačová konferencia strany SAS na tému pochybný tender na záchranárske vrtuľníky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Intenzívnu komunikáciu v tejto záležitosti podľa jeho slov začal ešte vtedajší predseda úradu Miroslav Hlivák s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Následne vznikla pracovná skupina z odborníkov, ktorá mala pripraviť nové znenie predpisov a harmonogram legislatívneho procesu. Zároveň ÚVO na základe viacerých podnetov začal kontrolu tendra po uzatvorení zmluvy. V septembri 2020 Hlivák apeloval na ministra Krajčího, aby zabezpečil vyššiu súčinnosť odborníkov rezortu, keďže k stretnutiu pracovnej skupiny nedošlo niekoľko mesiacov. To sa uskutočnilo o mesiac neskôr. Ministerstvo zároveň v tom čase informovalo Európsku komisiu, že návrh zákona bude vypracovaný do konca roka 2021, následne bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a po schválení vládou bude predložený do Národnej rady SR s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2023.

Nová pracovná skupina rokovala až v júni 2022

Po odchode Krajčího a nástupe exministra Vladimíra Lengvarského sa podľa ÚVO pracovná skupina napriek apelom nestretla ani raz. Nová pracovná skupina rokovala až v júni 2022. „V novembri 2022 do funkcie predsedu ÚVO nastúpil Peter Kubovič. Úrad pod jeho vedením pokračoval v kontrole tendra z roku 2019. Časovo náročný prvostupňový proces uzavrel odbor dohľadu vydaním rozhodnutia s rozsahom 714 strán, v ktorom konštatoval, že došlo k porušeniu zákona. Voči tomu sa odvolali Všeobecná zdravotná poisťovňa aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rada ÚVO ako odvolací orgán o týchto odvolaniach na troch zasadnutiach zatiaľ nerozhodla,“ priblížil Dzurjanin s tým, že rada si vyžiadala znalecký posudok u odborníka na medzinárodné a európske právo.

„Rozhodnutie prvostupňového orgánu sme nemohli komentovať, pretože nie je právoplatné. Súčasného ministra Kamila Šaška (Hlas-SD) sme však listom z marca upozornili, že aj napriek prijatým úpravám zdravotníckej legislatívy jej rozpor s európskym právom v oblasti verejného obstarávania naďalej pretrváva,“ zdôraznil Kubovič. Deklaroval, že úrad je naďalej pripravený spolupracovať s rezortom zdravotníctva na potrebnej úprave legislatívy.

PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu

Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD. Hovoria o „ukážkovej“ politickej korupcii. Podpredseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval, že disponujú neoficiálnymi výsledkami tendra. Rezort zdravotníctva pre TASR deklaroval, že nedisponuje výsledkami nezávislej komisie, a preto sa nebude vyjadrovať k informáciám, o ktorých pôvode nemá vedomosť. Rovnaký postoj zaujala aj spoločnosť Agel, nakoľko ešte nemá oficiálne upovedomenie o výsledku.

„V tejto chvíli vyšli, zatiaľ, neoficiálne informácie, že už sú rozhodnutí víťazi a dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, ako to bolo v minulosti a tú zvyšnú takmer polovicu si rozdelia dve firmy - finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25 percent všetkých bodov a druhá firma Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Vznikla v máji tohto roku, nemala žiadne skúsenosti, hneď sa uchádzala o stomiliónové tendre a sídlila v neoznačenom dome na okraji Bratislavy,“ povedal Dvořák.

Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou Emergency Medical Solutions stojí Štefan Baumann, ktorého syn je podľa Dvořáka donorom strany Hlas-SD. „Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel,“ poznamenal.

Ako podotkol Dvořák, Oliver Bauman kandidoval v komunálnych voľbách 2022 za stranu Hlas-SD. „Toto je ukážková politická korupcia, ktorá dokazuje, že tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška,“ dodal.

Podľa hnutia Slovensko ide o najväčší podvod

Na súťaž kriticky reagovalo aj opozičné hnutie Slovensko. Podľa jeho lídra Igora Matoviča ide o najväčší podvod pri nakladaní s verejnými financiami v histórii Slovenska. Uviedol, že podľa neoficiálnych informácií má firma Emergency Medical Solutions získať 64 záchraniek a spoločnosť Agel 70. „V roku 2022, pred tromi rokmi, syn majiteľa tejto schránkovej firmy Emergency Medical Solutions dáva prezidentovi SR Petrovi Pellegirnimu a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) dar 10.900 eur a je uvedený medzi oficiálnymi darcami. Ani nie do troch rokov sa Šutaj Eštok s Pellegrinim a Šaškom odvďačia svojmu darcovi zákazkou za 365 miliónov eur,“ poznamenal.

Hnutie Slovensko zároveň oznámilo, že vyzbieralo všetkých 14 podpisov svojich poslancov na iniciovanie odvolávania Šaška. „Som v intenzívnej komunikácii s ostatnými opozičnými stranami, ktoré taktiež zbierajú podpisy. Zajtra by sme to chceli sfinalizovať. Oboznámime vás, kedy odovzdáme podpisy,“ priblížil šéf klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš.

Opozičné KDH vyzýva, aby aj v kontexte vyjadrenia ÚVO bol tender zrušený a vypísaný nanovo, podľa pravidiel transparentnej a férovej súťaže. „Pán minister má jedinečnú príležitosť ukázať, že mu skutočne záleží na pacientoch. To, čo som mal možnosť za posledný týždeň počuť v mediálnom priestore o podozreniach, je neuveriteľné. Už len to, že sa o takomto ‚tendri‘ vôbec diskutuje, je zarážajúce. To nie je tender, to je fraška,“ skonštatoval poslanec NR SR František Majerský (KDH).

Tender kritizuje aj strana SNS a LOZ

Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Šaško avizoval, že jasné stanovisku k tendru zaujme v piatok (8. 8.) na tlačovej konferencii.

Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions, či členov výberovej komisie. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Viac o téme: Úradu pre verejné obstarávanieTender na záchrankyEurópske predpisy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kamil Šaško
Minister Šaško prelomí mlčanie: V piatok zaujme jasné stanovisko k tendru na záchranky
Domáce
Šaško by mal byť
Šaško by mal byť pre tender na záchranky odvolaný z funkcie, tvrdí strana SaS
Domáce
Komora sestier varuje pred
Komora sestier varuje pred netransparentnosťou tendra na záchranky: Môže ohroziť kvalitu aj dostupnosť služieb
Domáce
Škandalózny tender na záchranky
Škandalózny tender na záchranky zvyšuje napätie v koalícii! SNS už má toho dosť, výzva Ficovi
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tradičné uvítanie v hoteli v ománskom Maskate
Tradičné uvítanie v hoteli v ománskom Maskate
Cestovanie
Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h
Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h
Správy
Je dôležité, aby z napĺňania zákona o prístupe k výrobkom a službám profitovali ľudia so zdravotným postihnutím
Je dôležité, aby z napĺňania zákona o prístupe k výrobkom a službám profitovali ľudia so zdravotným postihnutím
Správy

Domáce správy

FOTO Progresívci sú pod paľbou:
Progresívci sú pod paľbou: Miliónová investícia do dlhopisov a pochybný biznismen v pozadí!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Tender na záchranky bol
Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Domáce
Susko vníma kritiku opozície
Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády
Domáce
V Martine ukážu, ako sa z ľanu stávalo plátno: Návštevníci si vyskúšajú staré textilné remeslá
V Martine ukážu, ako sa z ľanu stávalo plátno: Návštevníci si vyskúšajú staré textilné remeslá
Regióny

Zahraničné

FOTO MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po telefonáte s Merzom: Vojna musí byť čo najskôr ukončená
Zahraničné
Donald Trump a Vladimir
Unikla tajná ponuka Trumpa Putinovi: Obsahuje obrovské ústupky Moskve! Bude to stačiť na mier?
Zahraničné
Taliansku pevninu a Sicíliu
Taliansku pevninu a Sicíliu spojí najdlhší visutý most sveta, prípravné práce začnú už toto leto
dromedar.sk
FOTO Thajskí delegáti (vľavo) na
Thajsko a Kambodža súhlasia, aby boli na hraniciach pozorovatelia z tretích krajín
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Nebezpečné šaty Heidi Klum:
Nebezpečné šaty Heidi Klum: NABOMBOVANÝ dekolt... Div, že jej prsia nevyskočili!
Zahraniční prominenti
ŤAŽKÝ OSUD sestier zo
ŤAŽKÝ OSUD sestier zo Siedmeho neba: POMOC od Rozborila bola márna... FOTO domu v ZÚBOŽENOM stave!
Domáci prominenti
Hviezda seriálu Dunaj PORODILA:
Hviezda seriálu Dunaj PORODILA: Zverejnila FOTO bábätka!
Domáci prominenti
Šokujúce ODHALENIE po 28
Šokujúce ODHALENIE po 28 rokoch: Jacka v Titanicu NEMAL hrať DiCaprio, ale TENTO slávny herec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Britská modelka Chloe Aylingová
Neuveríte, ako sa táto 19-ročná modelka dostala z pazúrov únoscu: VIDEO Jej taktika vás prekvapí!
Zaujímavosti
Na pláži v ukrajinskej
Plážová apokalypsa: Ruská pesnička vyvolala šialenstvo, ženy v plavkách sa mlátili hlava nehlava!
Zaujímavosti
Ružové delfíny: Neobyčajné tvory
Ružové delfíny: Neobyčajné tvory z Amazónie, ktoré menia farbu podľa nálady
dromedar.sk
FOTO Britský tínedžer ušetril 1
17-ročný tínedžer získal vodičák bez jedinej hodiny v autoškole: Ušetril takmer 1400 eur!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
feminity.sk

Ekonomika

Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!
Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!

Šport

Pár mesiacov pred olympiádou: Súperka Vlhovej a Ledeckej a majsterka sveta ukončila kariéru
Pár mesiacov pred olympiádou: Súperka Vlhovej a Ledeckej a majsterka sveta ukončila kariéru
Lyžovanie
Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Liga majstrov
Zmena, ktorú treba kvitovať: Liga majstrov zavádza od nové pravidlo, začne platiť okamžite
Zmena, ktorú treba kvitovať: Liga majstrov zavádza od nové pravidlo, začne platiť okamžite
Európa
Znova sa z neho stane brankárska jednotka! Kluby sa dohodli, Dúbravka skompletizoval prestup
Znova sa z neho stane brankárska jednotka! Kluby sa dohodli, Dúbravka skompletizoval prestup
Premier League

Auto-moto

TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
KarieraInfo.sk
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Práca a voľný čas
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
Technológie
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
História
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Bezpečnosť
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Správy

Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?

Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedným sexom mi úplne pomotala hlavu: Dodnes však tento večer s ňou ľutujem, dostal som sa do životného problému
Partnerské vzťahy
Jedným sexom mi úplne pomotala hlavu: Dodnes však tento večer s ňou ľutujem, dostal som sa do životného problému
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Progresívci sú pod paľbou:
Domáce
Progresívci sú pod paľbou: Miliónová investícia do dlhopisov a pochybný biznismen v pozadí!
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po telefonáte s Merzom: Vojna musí byť čo najskôr ukončená
Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné
Domáce
Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné dni budú horúce a plné slnka, účastníci Grape festivalu jasajú
Huliakova vypchatá medvedica nezostala
Domáce
Huliakova vypchatá medvedica nezostala bez povšimnutia: Kontrola mu dala pokutu, oproti tej maximálnej je smiešna

Ďalšie zo Zoznamu