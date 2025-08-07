Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi. Úrad podotkol, že existenciu rozporu deklarovala Európska únia ešte v roku 2020 v reakcii na predošlý tender. Rezort podľa úradu odvtedy nebol schopný upraviť zdravotnícke zákony podľa európskych predpisov. Informoval o tom hovorca ÚVO Michal Dzurjanin.
Súčasná situácia súvisiaca s výberom prevádzkovateľa 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je podľa predsedu ÚVO Petra Kuboviča dôslekom dlhodobo neriešených nedostatkov slovenskej legislatívy. „Počas uplynulých piatich rokov nebol rezort zdravotníctva schopný pripraviť potrebnú úpravu zdravotníckych zákonov tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol.
Pripomenul, že EÚ v roku 2020 zdôraznila, že pravidlá verejného obstarávania Európskej únie sú záväzné pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a potenciálne aj pre zvyšné súkromné zdravotné poisťovne pri zabezpečovaní služieb sanitárnych vozidiel pohotovostného charakteru. „To znamená, že kontrakty na služby sanitárnych vozidiel pohotovostného charakteru môžu byť uzavreté len v prípade, ak im predchádzalo súťažné konanie,“ vysvetlil Kubovič.
archívne video
Intenzívnu komunikáciu v tejto záležitosti podľa jeho slov začal ešte vtedajší predseda úradu Miroslav Hlivák s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Následne vznikla pracovná skupina z odborníkov, ktorá mala pripraviť nové znenie predpisov a harmonogram legislatívneho procesu. Zároveň ÚVO na základe viacerých podnetov začal kontrolu tendra po uzatvorení zmluvy. V septembri 2020 Hlivák apeloval na ministra Krajčího, aby zabezpečil vyššiu súčinnosť odborníkov rezortu, keďže k stretnutiu pracovnej skupiny nedošlo niekoľko mesiacov. To sa uskutočnilo o mesiac neskôr. Ministerstvo zároveň v tom čase informovalo Európsku komisiu, že návrh zákona bude vypracovaný do konca roka 2021, následne bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a po schválení vládou bude predložený do Národnej rady SR s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2023.
Nová pracovná skupina rokovala až v júni 2022
Po odchode Krajčího a nástupe exministra Vladimíra Lengvarského sa podľa ÚVO pracovná skupina napriek apelom nestretla ani raz. Nová pracovná skupina rokovala až v júni 2022. „V novembri 2022 do funkcie predsedu ÚVO nastúpil Peter Kubovič. Úrad pod jeho vedením pokračoval v kontrole tendra z roku 2019. Časovo náročný prvostupňový proces uzavrel odbor dohľadu vydaním rozhodnutia s rozsahom 714 strán, v ktorom konštatoval, že došlo k porušeniu zákona. Voči tomu sa odvolali Všeobecná zdravotná poisťovňa aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rada ÚVO ako odvolací orgán o týchto odvolaniach na troch zasadnutiach zatiaľ nerozhodla,“ priblížil Dzurjanin s tým, že rada si vyžiadala znalecký posudok u odborníka na medzinárodné a európske právo.
„Rozhodnutie prvostupňového orgánu sme nemohli komentovať, pretože nie je právoplatné. Súčasného ministra Kamila Šaška (Hlas-SD) sme však listom z marca upozornili, že aj napriek prijatým úpravám zdravotníckej legislatívy jej rozpor s európskym právom v oblasti verejného obstarávania naďalej pretrváva,“ zdôraznil Kubovič. Deklaroval, že úrad je naďalej pripravený spolupracovať s rezortom zdravotníctva na potrebnej úprave legislatívy.
PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu
Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD. Hovoria o „ukážkovej“ politickej korupcii. Podpredseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval, že disponujú neoficiálnymi výsledkami tendra. Rezort zdravotníctva pre TASR deklaroval, že nedisponuje výsledkami nezávislej komisie, a preto sa nebude vyjadrovať k informáciám, o ktorých pôvode nemá vedomosť. Rovnaký postoj zaujala aj spoločnosť Agel, nakoľko ešte nemá oficiálne upovedomenie o výsledku.
„V tejto chvíli vyšli, zatiaľ, neoficiálne informácie, že už sú rozhodnutí víťazi a dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, ako to bolo v minulosti a tú zvyšnú takmer polovicu si rozdelia dve firmy - finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25 percent všetkých bodov a druhá firma Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Vznikla v máji tohto roku, nemala žiadne skúsenosti, hneď sa uchádzala o stomiliónové tendre a sídlila v neoznačenom dome na okraji Bratislavy,“ povedal Dvořák.
Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou Emergency Medical Solutions stojí Štefan Baumann, ktorého syn je podľa Dvořáka donorom strany Hlas-SD. „Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel,“ poznamenal.
Ako podotkol Dvořák, Oliver Bauman kandidoval v komunálnych voľbách 2022 za stranu Hlas-SD. „Toto je ukážková politická korupcia, ktorá dokazuje, že tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška,“ dodal.
Podľa hnutia Slovensko ide o najväčší podvod
Na súťaž kriticky reagovalo aj opozičné hnutie Slovensko. Podľa jeho lídra Igora Matoviča ide o najväčší podvod pri nakladaní s verejnými financiami v histórii Slovenska. Uviedol, že podľa neoficiálnych informácií má firma Emergency Medical Solutions získať 64 záchraniek a spoločnosť Agel 70. „V roku 2022, pred tromi rokmi, syn majiteľa tejto schránkovej firmy Emergency Medical Solutions dáva prezidentovi SR Petrovi Pellegirnimu a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) dar 10.900 eur a je uvedený medzi oficiálnymi darcami. Ani nie do troch rokov sa Šutaj Eštok s Pellegrinim a Šaškom odvďačia svojmu darcovi zákazkou za 365 miliónov eur,“ poznamenal.
Hnutie Slovensko zároveň oznámilo, že vyzbieralo všetkých 14 podpisov svojich poslancov na iniciovanie odvolávania Šaška. „Som v intenzívnej komunikácii s ostatnými opozičnými stranami, ktoré taktiež zbierajú podpisy. Zajtra by sme to chceli sfinalizovať. Oboznámime vás, kedy odovzdáme podpisy,“ priblížil šéf klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš.
Opozičné KDH vyzýva, aby aj v kontexte vyjadrenia ÚVO bol tender zrušený a vypísaný nanovo, podľa pravidiel transparentnej a férovej súťaže. „Pán minister má jedinečnú príležitosť ukázať, že mu skutočne záleží na pacientoch. To, čo som mal možnosť za posledný týždeň počuť v mediálnom priestore o podozreniach, je neuveriteľné. Už len to, že sa o takomto ‚tendri‘ vôbec diskutuje, je zarážajúce. To nie je tender, to je fraška,“ skonštatoval poslanec NR SR František Majerský (KDH).
Tender kritizuje aj strana SNS a LOZ
Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Šaško avizoval, že jasné stanovisku k tendru zaujme v piatok (8. 8.) na tlačovej konferencii.
Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions, či členov výberovej komisie. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.