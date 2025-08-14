Koaličná rada na úrade vlády dnes zasadla: Rokovala o viacerých aktuálnych témach

BRATISLAVA - Na úrade vlády sa vo štvrtok popoludní koná koaličná rada. Na miesto prišli viacerí koaliční politici. Úrad vlády spresnil, že rada zasadá od 15.00 h.
Konanie koaličnej rady už skôr avizovali viacerí členovia vládneho kabinetu. Mala by sa na nej riešiť riešiť i situácia okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Podpredseda vlády Tomáš Taraba (nominant SNS) apeloval na šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby na rokovanie priniesol návrhy riešenia situácie. Šaško neskôr avizoval, že chce koaličným partnerom navrhnúť, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Témou by mohla byť aj konsolidácia. Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa v stredu (13. 8.) vyjadril, že očakáva, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predloží na rade zmysluplný návrh ďalšieho ozdravenia verejných financií. Vyhlásil, že Hlas-SD nebude pri ďalšej konsolidácii súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by zhoršil situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín.
Šutaj Eštok chce na koaličnej rade riešiť tri návrhy, čo s tendrom na záchranky
Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce na štvrtkovej koaličnej rade riešiť tri návrhy, čo s tendrom na záchranky. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti. Chce, aby o riešeniach diskutovali otvorene, ale najmä odborne, bez hádok a aj s odbornou verejnosťou.
„Prvou je už otvorená debata o možnom zoštátnení, keď všetky záchranky bude prevádzkovať štát. Druhou možnosťou je, že štát si prevezme strategicky najdôležitejšie miesta a zvyšok prenechá súkromným poskytovateľom. A treťou možnosťou je začleniť záchranky do tzv. integrovaného záchranného systému,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako doplnil, hasiči a záchranári už v súčasnosti pri zásahoch spolupracujú a takto by ich koordinácia podľa neho bola ešte rýchlejšia a efektívnejšia. Rovnako by to podľa neho prinieslo aj veľkú úsporu finančných prostriedkov.
Šutaj Eštok podotkol, že tender na záchranky prebiehal podľa 20 rokov starého zákona a ukázalo sa, že tento systém potrebuje zásadnú zmenu. Preto podľa svojich slov nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie.