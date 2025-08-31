DESIVÉ scény z Ruska: Deti absolvujú letné tábory v štýle VOJENSKÉHO výcviku, behajú po pláži so zbraňami!

ROSTOV NA DONE – V európskej časti Ruskej federácie sa konajú počas leta detské tábory, ktoré robia z detí malých vojakov. Pri skúsených zástupcoch armády deti absolvujú výcvik. Učia sa ako manipulovať so zbraňami či ako odistiť a hodiť granát. Zábery z takéhoto cvičenia hovoria za všetko.
Letný tábor má byť o hrách, zábave a peknom čase strávenom v prírode. V tomto bizarnom tábore pri Rostov na Done však deti absolvujú aktivity porovnateľné s vojenským výcvikom. Ako informuje NY Post, najmladšie majú len osem rokov, no všetky majú rovnaké podmienky.
Americký web píše o zvrátených cvičeniach, ktoré majú za cieľ vycvičiť ďalšiu generáciu Putinovej armády. Detský tábor sa navyše nachádza len neďaleko ukrajinských hraníc. Zo záberov je evidentné, ako deti s puškami v rukách utekajú na pláži, plazia sa v piesku a to všetko pod drobnohľadom skúsených ruských vojakov.
Reakcie detí
"Hádzali sme ručné granáty aj mohli sme si vyskúšať aj nejaké cvičné výstrely," odpovedal viditeľne nadšený len osemročný Ivan Gluščenko na otázku, čo sa mu najviac pášilo počas dní strávených v detskom tábore.
Ako sa ďalej uvádza len za uplynulý týždeň navštívilo tento tábor 83 detí vo veku od 8 do 17 rokov. Počas "pochodu pri rieke Don" sa deti cítili ako skutoční vojaci. Mali oblečené maskáčové naohavice a vojenské výcvikové uniformy, v rukách držali strelné zbrane a podľa rozkazu od vedúceho dôstojníka sa postupne presúvali po pieskovom pobreží a plytkej vode.
"Skoro som umrela!" povedalo jedno dievča. Jej kamarátka však doplnila, že pochod absolvovali už trikrát. Ďalší tínedžer David bol s takýmto výcvikom spokojný, pretože si mohol vyskúšať svoje limity: "Aspoň som zistil, aká silná je moja voľa a odhodlanie."
Jeden z inštruktorov Alexander Šopin sa v minulosti zapojil do bojov na Ukrajine, no zranil sa a teraz ho čaká operácia. Detský tábor absolvovala aj jeho dcéra. "Páčilo sa jej tam, aj keď priznala, že miestami to bolo fyzicky veľmi náročné. Musela behať ako súčasť tímu a nechcela sklamať kamarátov. Takéto výzvy má rada," prezradil.
Spojiť budúcnosť s vojenskou službou
Jeden z ďalších vedúcich tábora sa vyjadril, že vlastenecká vojna je veľmi dôležitá. Deti podľa nechcú tráviť celé dni na ulici, ale v takomto tábore je to pre nich oveľa zábavnejšie. "Som tu preto, že chcem svoju budúcnosť spojiť s vojenskou službou. Chcem slúžiť svojej krajine a nepoľaviť v tomto odhodlaní až do samého konca," povedal ďalší chlapec z detského tábora.
Kritici tvrdia, že organizácia takýchto detských táborov v štýle armády a výučba manipulácie so zbraňami je istá forma propagandy.