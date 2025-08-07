Spor o slovenské lesy sa vyostruje! Taraba sa opäť pustil do opozície: To hlava proste neberie!

BRATISLAVA – Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na výhrady opozičnej SaS, ktorá kritizuje hospodárenie v slovenských lesoch a hovorí o „politickom drancovaní prírody“. Taraba tvrdí, že súčasné vedenie má s lokálnymi spracovateľmi uzatvorených niekoľkonásobne viac zmlúv než predchádzajúce vlády a opozícia podľa neho kritizuje pravidlá, ktoré sama zaviedla.
Výhrady SaS sa okrem iného týkajú aj nedostatočných dodávok dreva domácim spracovateľom. Podľa ministra Tarabu je však situácia opačná. Tvrdí, že aktuálne platí 24 zmlúv s lokálnymi pílami v okruhu do 50 kilometrov od národných parkov. V období, keď bola vo vláde SaS, ich bolo podľa ministra len päť. „To hlava proste neberie. Vláda, ktorá mala päť zmlúv s lokálnymi odberateľmi, kritizuje tú, ktorá ich má dvadsaťštyri,“ uviedol Taraba vo videu na sociálnych sieťach.
Minister reagoval aj na výčitku poslanca Alojza Hlinu (SaS), že sa v národných parkoch ťaží tzv. “na peň“. Taraba uviedol, že tento spôsob ťažby bol schválený ešte 14. januára 2023 vtedajším vedením rezortu životného prostredia. „Oni si zvolajú tlačovú konferenciu, aby kritizovali metódu, ktorú sami schválili,“ poznamenal minister.
Zároveň zdôraznil, že samotné Ministerstvo životného prostredia nie je hlavným aktérom v ťažbe dreva, keďže štátny podnik Lesy SR patrí pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Väčšina veľkých odberov sa podľa neho realizuje prostredníctvom aukcií, do ktorých sa môžu prihlásiť spracovatelia, ktorí ponúknu najlepšie podmienky.
SaS hovorí o netransparentnosti a pripravuje trestné oznámenie
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) však tvrdí, že aktuálne vedenie rezortu ignoruje výzvy odborníkov, ochranárov aj verejnosti. Kritizuje najmä údajné netransparentné postupy v štátnom podniku Lesy SR a chystá trestné oznámenie.
Podľa poslanca Hlinu sa z národných parkov drevo vyváža v súťažiach, ktoré sú nastavené tak, aby obišli miestnych spracovateľov – aj napriek tomu, že podľa pravidiel by malo drevo zostať v regióne. Kritizoval tiež, že v praxi sú zmluvné podmienky dodatočne upravované v prospech ťažkých mechanizmov, ktoré podľa neho nemajú v chránených územiach čo robiť.
SaS zároveň vyzýva na nezávislý audit hospodárenia v Lesoch SR, zverejnenie všetkých zmlúv a cien, ako aj odvolanie súčasného vedenia podniku.