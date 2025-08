Ostrý konflikt kvôli slovenským lesom: Prečo skončilo drevo z Tatier v Rumunsku? Taraba reaguje

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Alojz Hlina)

Tomáš Taraba vo svojom videu na sociálnej sieti Facebook označil obvinenia opozície za tvrdenia ľudových rozprávačov. Podľa neho sa na Slovensku ťaží len 63 % ročného prírastku dreva, zatiaľ čo v Škandinávii alebo Česku je to 80 až 90 %. „Lesy bez údržby starnú, chorľavejú, mladé stromy nemajú priestor,“ vyhlásil Taraba. Zdôraznil tiež, že štát musí konať, aby sa neprehlboval zdravotný kolaps lesov.

Tvrdí, že národné parky sú dnes pod tlakom – dostávajú pokuty od okresných úradov, ak nezasahujú. „A tam sa reflektuje ten práve zdravotný zlý stav lesov. Takže chcem ubezpečiť všetkých. Netreba prepadať žiadnej panike,“ dodal Taraba.

Drevo z Tatier skončilo 600 km ďaleko

Minister reagoval aj na zistenia Denníka N. Redaktori pripevnili GPS tracker na drevo vyťažené priamo v Tatranskom národnom parku. Po niekoľkých týždňoch sa ukázalo, že drevo neskončilo na Slovensku, ale v píle HS Timber v Rumunsku, vzdialenej takmer 600 kilometrov od miesta ťažby.

Taraba v tejto súvislosti tvrdí, že je nemožné uspokojiť všetkých. „Najskôr nám vyčítali, že nepredávame drevo za najdrahšiu možnú cenu, pretože keby sme otvorili súťaž v celej Európe, tak to drevo predáme za drahšie peniaze. Tak sa urobila druhá súťaž, kde sa to otvorilo celej Európe. Áno, vtedy môže drevo skončiť od Francúzska cez Rumunsko, neviem kde, proste kto vám zaplatiť najviac a vtedy vám zas ľudoví rozprávači povedia, prečo ste to nedali lokálnym.“

Podľa Hlinu sa vytvára umelo spôsobená kalamita

Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) tvrdí, že celé „hospodárenie“ v národných parkoch je len zámienka pre biznis spriaznených firiem. Uvádza konkrétny prípad Muránskej planiny, kde podľa neho štát rozdelil zákazky tak, aby ich vyhrali vybrané firmy. „Rozdelili zákazku na štyri celky. Jeden vyhral sociálny podnik bývalého sponzora Hlasu. Ďalšie dva pripadli firme TER-wood. Predložili nízku cenu za tenkú hmotu, hoci vedeli, že ju nebudú ťažiť – cieľom bolo znížiť priemer a ťažiť len hrubú hmotu. Štát už len na tomto prerobil obrovské peniaze,“ vysvetľuje Hlina.

Upozorňuje tiež, že v parku sa nerieši kalamita, ale biznis s drevom – a dokonca si tú kalamitu teraz účelovo vytvárajú. „V Muránskej planine sa momentálne vytvára umelo spôsobená kalamita. Ak sa to nezastaví, Muránska planina ako národný park neprežije. Štyri mesiace ťažili a teraz neťažia chrobáčiare, nerobia aktívne opatrenia v boji s lykožrútom, lebo minuli verejné peniaze. Štát zlyháva, Taraba rozpráva nezmysly do kamier a lesy sa zatiaľ drancujú,“ uzavrel Hlina.

“Realita je taká, že na Slovensku je malo veľkých odberateľov aj nekvalitnej drevnej hmoty. Dnes vám môžem povedať, že lesy Slovenskej republiky pomaly kolenačky chodia do Ružomberka, že či odoberie papierenský koncern od nich drevo, pretože po 7 mesiacoch ho môžete akurát tak vyhodiť,“ uviedol Taraba. „A skutočnosť je taká, že ak niekto rozpráva, že na Slovensku nepotrebujeme aktívny management lesov, tak ako to robí celá Škandinávia, ako to robí každý jeden štát, tak potom nám len hovorí, že chcú, aby slovenské lesy v skutočnosti prežívali jednu z najväčších kríz, ktorú vidíme,“ dodal minister.