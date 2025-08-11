Veľký smútok v rodine Alojza Hlinu: Poslanca zasiahol odchod milovaného člena rodiny

STUPAVA - Smútok a spomienky zaplnili salaš Alojza Hlinu (SaS) v Stupave. Poslanec na sociálnej sieti zverejnil dojemný odkaz na svoju vernú kobylu Micu. Tá odišla po viac ako dvadsiatich rokoch vernej služby, pričom pre rodinu Hlinovcov bola viac než len zviera – bola súčasťou života na farme.
„Naša Mica ‘odišla‘ do zvieracieho neba,“ napísal poslanec, ktorý so smútkom spomína, že kobyla mala svoju vlastnú osobnosť a mnoho rokov vozila deti po farme, občas trochu neochotne, no s typickou povahou, ktorá ju robila nezameniteľnou.
Mica nebola len obyčajným koňom – jej život mal aj nečakané momenty slávy. Hlina spomína, ako ju pred pár rokmi sprevádzal impozantný policajný sprievod počas cesty do Budapešti pri príležitosti výročia Trianonu. „Na vstupe do Budapešti stáli policajné hliadky, ktoré mali za úlohu zastaviť a otočiť koňa. A to sa aj stalo. Od Budapešti až po prechod v Rajke našu Micu sprevádzali policajné autá a motorky s majákmi,“ spomína Hlina.
„Odišla rýchlo a pokojne, netrápila sa,“ dodal Hlina. Infarkt, ktorý dostala počas ranného pasenia s mladými valachmi, znamenal koniec jej životnej cesty. „Taký je kolobeh života – prichádzame, odchádzame. Aj naši zvierací kamaráti. Ďakujeme ti, Micka, za všetky deti, ktoré si vozila po farme, za všetku radosť a úsmevy, ku ktorým si prispela. Ďakujeme za prácu, ktorú si u nás urobila, aj za tvoj spoločenský postoj,“ uzavrel poslanec.