Vicepremiér Taraba rozdelil na odkanalizovanie Oravy v druhej fáze takmer 15 miliónov

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR rozhodol v rámci druhého dotačného balíka o podpore 19 projektov oravských samospráv takmer 15 miliónov eur, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí a podporia budovanie vodárenskej infraštruktúry. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti odovzdal dekréty o podpore projektov z Environmentálneho fondu zástupcom samospráv z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Konkrétne ide o obce Beňadovo, Ťapešovo, Trstená, Zákamenné, Námestovo, Novoť, Oravské Veselé, Rabča, Bziny, Kraľovany, Oravský Biely Potok, Habovka, Žaškov, Štefanov nad Oravou, Vasiľov, Horná Lehota, Zuberec, Oravský Podzámok a Nižná.
Od nástupu Tomáša Tarabu do funkcie ministra životného prostredia investoval Environmentálny fond viac ako 108 miliónov eur na výstavbu kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a vodovodov, pričom investície formou dotácie boli prerozdelené do všetkých samosprávnych krajov. Z toho na Orave bolo podporených už celkovo 33 projektov za 40 miliónov eur v rámci dvoch dotačných balíkov. „V závere minulého roka sme investovali vyše 24 miliónov eur na odkanalizovanie Oravy, dnes sem posielame dalších 14 miliónov. Plníme to, čo sme ľuďom na Slovensku a obzvlášť obyvateľom Oravy sľúbili – doručujeme skutočnú pomoc a odkanalizujeme tento krásny región. Podporil ma v tom aj vládny kabinet, ktorý zasadal v Zákamennom v júli minulého roka a ktorý mi nechal rozviazané ruky pri nastavovaní čo možno najefektívnejších podmienok výzvy na získanie dotácie z Environmentálneho fondu. Využívame každý deň na to, aby sme ľuďom priniesli vyššiu kvalitu života a dobudovanie kanalizácií a vodovodov k tomu neodmysliteľne patrí,“ zdôraznil vicepremiér Tomáš Taraba.
archívne video
Podporené boli projekty budovania, rozšírenia alebo rekonštrukcie vodovodnej či kanalizačnej siete, čistiarne odpadových vôd, vodárenského zdroja, ale tiež realizácia vodojemu aj vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe. „Teší ma, že na Orave nepočúvame iba sľuby, ale vidíme reálne výsledky pomoci pre ľudí v regiónoch. Orava bola zo strany politikov dlhodobo zanedbávaná a modernizačný dlh vznikol aj v oblasti kanalizácií a vodovodov. Horná Orava patrí medzi regióny s najväčšou pôrodnosťou a dlhodobo prispieva k udržiavaniu demografickej krivky Slovenska. Stavajú sa tu nové rodinné domy a samospráva by nebola schopná budovať kanalizáciu a vodovod v nových lokalitách z vlastného rozpočtu bez dotácie z Environmentálneho fondu,“ dodal starosta obce Zákamenné Peter Klimčík.
Získať dotáciu bolo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rýchlejšie, jednoduchšie a bez zbytočných administratívnych úkonov. Podľa generálneho riaditeľa Environmentálneho fondu Mareka Gibu boli žiadosti vyhodnotené do dvoch mesiacov od termínu ukončenia podávania žiadostí. „Podmienky dotačnej schémy sme nastavili tak, že v niektorých prípadoch stačilo doložiť iba 2 prílohy k samotnej žiadosti, a to stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Zjednodušené podmienky na získanie dotácií budeme využívať aj pri ďalších výzvach či špecifikáciách v budúcnosti,“ vysvetlil Giba. Envirorezort pod Tomášom Tarabom bude aj naďalej pokračovať v odkanalizovaní ďalších ucelených geografických lokalít Slovenska.