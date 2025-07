Fico odpísal českému premiérovi Fialovi: Žiada ho o rešpekt k záujmom Slovenska!

(Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Snaha získať garancie dostatku plynu za rozumné ceny aj po roku 2028 je slovenský národno-štátny záujem a český premiér Petr Fiala by to mal rešpektovať. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v pondelok v liste českému premiérovi, v ktorom reagoval na jeho víkendovú výzvu týkajúcu sa 18. sankčného balíka EÚ. Zároveň mu navrhol čo najskoršie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády.