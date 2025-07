Fico varuje Brusel: Slovensko REPowerEU nikdy nepodporí, plyn z Ruska chceme ďalej

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico v stredu deklaroval, že Slovensko nikdy nepodporí plán Európskej komisie REPowerEU v dodávkach plynu. Podľa premiéra poškodí slovenské domácnosti a hospodárstvo a ďalej zníži konkurencieschopnosť celej EÚ. Plán vypracovaný Európskou komisiou počíta so zastavením dodávok ruského plynu do členských štátov EÚ od roku 2028. Fico to uviedol v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Urusule von der Leyenovej, ktorý zverejnil na sociálnej sieti Facebook.