Pellegrini sa Dankom nenechal zahnať do kúta: Rázny odkaz so zbraňou v ruke, milý Andrej, toto je národniarstvo!

TRENČIANSE BOHUSLAVICE - Už niekoľko dní sa hlava štátu Peter Pellegrini nachádza v rezervácii Turecký vrch v Trenčianskom kraji. Jeho účasť súvisí s dobrovoľným sa zapojením k výcviku Národných obranných síl (NOS). Snahu prezidenta však neocenil šéf SNS Andrej Danko, ktorý Pellegrinimu odkázal, aby "nešaškoval", ale vrátil sa do práce, kde ho občania zvolili. Zdá sa, že prezidenta Dankov odkaz zastihol pri praktickom výcviku strelných zbraní, keďže so samopalom v ruke Dankovi adresoval nasledujúce slová.

Prezident Pellegrini si Dankovu kritiku len tak nenechal a vyzval ho, aby sa na výcvik pridal

Danko má na Pellegriniho ťažké srdce aj preto, že jeho dvojtýždňový výcvik v aktívnych zálohách prirovnáva k svojmu, ktorý absolvoval svojho času ako mladík na Sliači. Šéf SNS tiež nevidí súvislosť medzi tým, že Pellegrini sa podľa neho na povinnej vojenskej službe ako mladý muž vraj neangažoval a "odrazu je vojak". "Nemá morálne právo z takejto vážnej akcie akou je nábor Národných obranných síl, že sa z toho robí šou na úrovni Farmy," posťažoval sa v sobotu 12. júla Danko.

Pellegrini vzal do rúk flintu a povedal Dankovi svoje

Pellegrini si evidentne slová šéfa SNS vypočul, keďže už o pár hodín odpovedal. "Andrejovi Dankovi sa nepáči, že prvý výcvik v Národných obranných silách som sa rozhodol absolvovať osobne, takisto ako minister obrany SR a viacerí ďalší politici. Tu je moja odpoveď priamo z výcvikového tábora na Tureckom vrchu," napísal Pellegrini a k statusu pripojil video.

Sme tu pre našu krajinu, ako kapitán by si sa k nám mohol pridať

Pellegrini na zábere stojí so samopalom vzoru 58 o ráži 7,62 milimetrov. "Milý Andrej, dostal som od teba odkaz, že mám okamžite prerušiť cvičenie v Národných obranných silách, pretože treba hovoriť o mieri. Chcel by som ťa poprosiť, národniarstvo sa prejavuje aj tým, že človek niečo pre svoju krajinu spraví," zaznelo v Pellegriniho slovách

"A nie len ja, ale aj všetci ľudia, ktorí sú tu so mnou, sme sa rozhodli, že náš vzťah k vlasti prejavíme tým, že sa staneme súčasťou záloh našich Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nie preto, aby sme bojovali, alebo sa chystali na vojnu, ale preto, aby sme vedeli pomôcť našim občanom, keď to budú potrebovať," pokračoval v odkaze Dankovi prezident.

Následne si prezident neodpustil narážku na kapitánske výložky Danka. "Naopak, odporúčam ja tebe, pán predseda Danko, aby si ako kapitán sa možno prihlásil do najbližšieho kurzu, pretože to naozaj stojí za to, pozdravujeme z Tureckého vrchu," uzavrel Pellegrini.