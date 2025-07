Nepríjemný incident šéfa SNS Andreja Danka: Stret s cyklistom! VIDEO Opísal, čo sa stalo

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – V politike to funguje tak, že každý politik má svojich voličov a podporovateľov, no rovnako tak má aj zástupy neprajníkov, ktorí pre neho nemajú pekné slovo a najradšej by ho videli mimo verejného života, prípadne rovno vo väzení. Politikom sa preto občas stane, že si musia od náhodných okoloidúcich vypočuť aj ostrejšie vyjadrenia na svoju adresu. Niektoré osobné strety vedia byť v takýchto prípadoch poriadne nepríjemné. Svoje o tom vie aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa do konfliktnej situácie dostal počas relaxu v lese.