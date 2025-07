Danko sa neovládol a Pellegrinimu za vojenský výcvik naložil: Okamžite prestaňte šaškovať, toto nie je Farma!

Danko si zaspomínal na svoje vojenské časy a dvojtýždennému výcviku Pellegriniho sa vysmial. (Zdroj: SNS, Facebook/Andrej Danko - predseda SNS, Peter Pellegrini, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Príchod nových hrozieb a nestability v oblasti geopolitiky zrejme aj politikov podnietil k tomu, aby urobili propagáciu ozbrojeným zložkám. A to takým spôsobom, že sa k ním sami pripojili. Reč je o prezidentovi Petrovi Pellegrinim a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SSD), ktorí vlastnou účasťou v dobrovoľných Národných ozbrojených silách počas dvoch týždňov dokazujú, že im obrana vlasti nie je ľahostajná. Z tejto akcie mali náramnú zábavu aj niektoré satirické stránky, no to zrejme nečakali, že príde úder zo strany ich vlastného koaličného partnera, ktorý sa hlave štátu vysmial!

Danko tak urobil vo vlastnom videu na sociálnej sieti, kde mal viacero dôvodov na svoju nespokojnosť. Prvým je fakt, že on si, podľa vlastných slov narozdiel od niektorých politikov, zažil skutočnú povinnú vojenskú službu ešte počas minulého režimu. "Nemal som žiadnu modrú knižku, ako niektorí," podotkol, pričom takzvaná modrá knižka nebola stále pre každého a vydávala sa v momente, kedy bol vojak buď zdravotné nespôsobilý alebo mal iné dôvody, aby sa povinnej vojenskej službe vyhol.

Dnes už je vojenská služba na báze dobrovoľnosti čo predviedli pri Trenčíne aj Pellegrini, Richard Glück, Kaliňák a ďalší politicky angažované osoby na Tureckom vrchu. Radosť však z toho nemá vôbec Danko, ktorému hlavne leží v žalúdku samotný prezident. "Videl som prezidenta Slovenskej republiky ako večeria z nerezového ešusu a preberá si teatrálne uniformu," ironicky okomentoval prvé dni hlavy štátu na výcviku Danko.

Mladý Danko na vojenčine

Predseda SNS už dávnejšie médiám poskytol svoje stratené zábery, kde ako mladé ucho nastúpil na povinnú vojenskú službu. Dnes už šéf koaličnej SNS spomínal práve na tieto mladé časy, ktoré ho podľa všetkého formovali.

Na Sliači som bol rok, oni tam budú len dva týždne

Ide o časy, kedy bol Danko na Sliači. "Nahádzali na nás uniformy, ráno sme pochodovali s príborom na raňajky a venoval som tomu rok života. Možno aj preto som ... nezvládol tie emócie a pobozkal tie výložky," zaspomínal si Danko na incident z roku 2017. Danko teda kritizuje aj samotnú dĺžku výcviku jednotiek NOS, ktoré strávia na Tureckom vrchu len dva týždne.

Toto nie je šou na úrovni Farmy

Šéfovi SNS tiež pri tejto príležitosti vŕta hlavou to, prečo prezident, keďže je jeho rovesník, nebol v minulosti vojakom a odrazu je to možné. "Aj prezident Slovenskej republiky by mal povedať, prečo nebol vojakom, keďže je môj rovesník, či mal modrú knižku alebo bol vážne chorý. Potom nerozumiem, ako môže byť vojakom teraz. Alebo sa tomu vyhol. Ak sa tomu vyhol, nemá morálne právo z takejto vážnej akcie akou je nábor národných ozbrojených síl, že sa z toho robí šou na úrovni Farmy," vysmial Pellegriniho Danko.

Prestaňte s tým šaškovaním

"Chcel by som prezidenta Slovenskej republiky vyzvať, aby prestal s týmto výcvikom. Je vrchný veliteľ ozbrojených síl," dodal Danko s tým, že nemá právo byť vojakom teraz, ak sa tomu vyhol v minulosti. Namiesto toho mal podľa Danka Pellegrini zabojovať, aby Slovensko nebolo zaviazané k 5-percentnému HDP na obranu v rámci NATO.

"Dnes je to, odpustite mi, veľmi plytké, ak sa budú tváriť, že dva týždne cvičia a všetko je v poriadku. Poďme sa baviť skôr o tom, či sa nevrátime k základnej vojenskej službe," predostrel Danko alternatívu. "Ako by chcel pán prezident brániť Slovenskú republiku po dvojtýždňovom výcviku?" položil ďalšiu otázku Danko. "Pán prezident Slovenskej republiky, vráťte sa to Prezidentského paláca, na to vás ľudia zvolili, plňte si svoje povinnosti a prestaňte s tým šaškovaním," odovzdal hlave štátu odkaz šéf narodniarov.