Zlé správy pre milovníkov tekutého zlata: Bude ho menej a výrazne zdražie! O koľko?

Potraviny (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Studený máj, v stodole raj? Aj keď toto porekadlo sa na Slovensku tento rok používalo vo veľkom, keďže máj bol ozaj studený, no včelárom spôsobil vrásky na čele. To, spolu s následným pretrvávajúcim suchom spôsobilo, že je nedostatok medu mnohé včelie rodiny uhynuli. Podľa včelárov sa treba pripraviť, že medu bude menej a bude drahší.

Prv mimoriadne studený máj, následne vysoké horúčavy a extrémne sucho. To sú hlavne dôvody, prečo sa včelári obávajú, aká bude tento rok sezóna medu. Podľa ich predikcií bude totiž tohtoročná sezóna slabá, čo sa odrazí aj na cene tekutého zlata.

Archívne VIDEO Kontrola včelstva pred jesenným obdobím

Kontrola včelstva pred jesenným obdobím (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Začalo to ešte cez zimu, kedy bolo mimoriadne teplo a sucho. To spôsobilo, že sa v teplom počasí začal rozmnožovať škodca včiel - klieštika. Mnohé včelstvá, aj napriek liečbe a opatreniam, preto zahynulo. Podľa oficiálnych zdrojov tohtoročnú zimu neprežilo 30 percent včelstiev. Následne sa nepriaznivá sezóna prejavila v máji, kedy pomrzla väčšina zakvitnutých ovocných stromov. No a keď to už vyzeralo, že nemôže byť horšie, prišli vysoké teplo, za jún padlo málo zrážok a prehĺbilo sa extrémne sucho.

"Bol studený máj a teraz je bez vlahy, takže nie je dostatočná produkcia nektáru," ozrejmil krajský tajomník Slovenského zväzu včelárov (SZV) v Prešovskom kraji Peter Beták pre portál noviny.sk. "Jablone takmer nekvitli. Taktiež marhule kvety pomrzli. Včely majú málo vlahy. Vlastne potrebujú zbierať nektár a ten nektár je do veľkej miery závislý od množstva vlhkosti a množstvo zrážok," dodala včelárka z Brekova Andrea Mihaľková. Predseda regionálnej zložky SZV Gabriel Foťko vysvetlil obavy včelárov - až 70 percent nektáru totiž tvorí voda. "Potrebovali by sme trošku dažďa, horšie dopadli včelári na južnom Slovensku, pretože tam v niektorých oblastiach zmrzol agát. Lipa u nás kvitne, ale nemeduje kvôli tomu, že je sucho," uviedol.

To, ako sezóna dopadne, koľko bude medu a koľko bude stáť, má v súčasnosti v rukách počasie. Podľa predpovedí by sa teraz malo na pár dní ochladiť a mala by prísť aj vlna zrážok. Avšak, už teraz je zrejmé, že oproti munilému roku budú mať včelári oveľa menej zásob. "Celkovo v najlepšom prípade priemerná znáška bude okolo 50 % pre Slovensko," uviedla Mária Hvozdíková zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Ako dodala, väčšina Slovenska zaostáva o 30 až 50 percent za zvyčajnými množstvami znášky medu. Beták upozornil, že automaticky, keď je niečoho nedostatok, prejaví sa to na zvýšení ceny. Kým minulý rok sa fľaška medu v Prešovskom kraji predávala za 8 eur, tento rok to je už premerná cena 10 eur.