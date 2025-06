Cigániková opäť zúri: Duchovní ako súčasť nemocničného personálu a na gynekológii? To snáď nie!

Cigániková zúri po tom, čo sa dozvedela nové informácie. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, gettyimages.com)

"Nepreháňajú to náhodou?" začala na sociálnej sieti Cigániková. KBS podľa nej chce, aby sa duchovní vraj stali trvalou súčasťou nemocničného personálu, a to aj na gynekológii.

Zákon narýchlo a Cigániková vraj preháňa

Cigániková sa ohľadom témy duchovných v zdravotníckych zariadeniach rozčuľovala už pred pár týždňami, keďže na to vraj mali nárok bez súhlasu pacienta a personálu. Podľa Cigánikovéj im to umožnil zle napísaný a narýchlo pretlačený zákon. "Vraj som preháňala. Síce potom aj pani Záborská uznala, že veď opravme zákon a Kamil Šaško sľúbil ministerské usmernenie, ale veď aj tak nechceli byť nikdy na gynekológii a Cigániková preháňa," spomína poslankyňa.

Duchovní na gynekológii?

KBS teraz podľa poslankyňa dala zásadnú pripomienku k nesúvisiacemu zákonu, kde vraj idú ešte ďalej. "Prístup nestačí, už chcú byť priamo súčasťou nemocničného personálu s vlastným zázemím," spresnila.

Vraj to nemá byť len tak hocikde, ale presne sa vraj uvádza, na akých oddeleniach chcú byť. "Psychiatria, geriatria, detské oddelenie, pôrodnica a gynekológia!" prízvukuje poslankyňa SaS. Cigániková to číta tak, že aj žena, ktorá práve pôjde na interrupciu, môže mať pri posteli kňaza. "Nie preto, že o to požiadala. Ale preto, že kňaz tam bude normálne pracovať," dodala.

"Toto už nie je o viere. Toto je o tom, že KBS sa snaží dostať na miesta, kde je na prvom mieste zdravie a komfort pacienta. A tento zákon ide proti záujmom pacienta. Pomoc duchovného v nemocnici je veľmi dôležitá. Ale duchovní má stať pri pacientovi, ktorí si to vyžiada. A to je možné už dnes," posťažovala sa poslankyňa, ktorej tvrdenia sme postavili aj samotnej KBS.

Stanovisko KBS k tejto problematike aktuálne zisťujeme.