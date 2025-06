Pomáhajúce organizácie žiadajú Šaška o ďalšie rokovanie k liekovej politike

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Viaceré pomáhajúce organizácie žiadajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o ďalšie rokovanie k vyhláške týkajúcej sa vstupu liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Považujú za nevyhnutné zabezpečiť transparentnejší hodnotiaci proces pri ich vstupe do systému, zamerať sa chcú aj na zrýchlený proces schvaľovania. Vyplýva to z otvoreného listu, pod ktorý sa podpísalo 47 organizácií. TASR o tom informoval Ladislav Bariak z Platformy pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí.

Nejasnosti okolo vstupu nových liekov do systému

„Verejnosť doteraz nevie, akým spôsobom plánuje ministerstvo zabezpečiť vstup nových liekov do systému v najbližších mesiacoch. Ako sme už viackrát upozornili, v zozname kategorizovaných liekov za posledné obdobie nepribúdajú nové možnosti liečby, čo vyvoláva oprávnené obavy medzi pacientmi aj odbornou verejnosťou,“ priblížili v liste. Chýbajú tiež podľa nich kľúčové odborné analýzy, ktoré by jasne ukázali, ako zmeny ovplyvnia prístup k liečbe pre konkrétne skupiny pacientov.

Opätovne upozornili, že vstup nových liekov do systému verejného zdravotného poistenia od septembra 2024 prakticky nefunguje. „Deklarovaný zámer podporiť širšiu dostupnosť generických liekov môže byť prínosný, ak bude podložený jasnou a transparentnou stratégiou. Momentálne však chýba plán, ktorý by ukázal, ako konkrétne tento krok zlepší dostupnosť liekov v praxi,“ podotkli.

Organizácie ocenili, že ministerstvo pred niekoľkými týždňami zvolalo okrúhly stôl k tejto téme. „Sme presvedčení, že v začatom dialógu je nevyhnutné pokračovať. A to nielen so zástupcami a zástupkyňami pacientskych organizácií, ale aj s odborníkmi z oblasti farmakoekonomiky, klinickej praxe a zdravotnej politiky,“ spresnili. Diskutovať chcú napríklad aj o modeloch, ktoré úspešne fungujú v iných krajinách a zvážiť ich adaptáciu na slovenské podmienky.

Návrh zmien v úhradách liekov

Rezort zdravotníctva navrhol zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Poukázal na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh vyhlášky kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varovali, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Šaško ubezpečil, že o návrhu sa bude diskutovať na odbornej úrovni a do momentu, kým sa nenájde odborná zhoda, vyhláška do platnosti nevstúpi. Zmeny mali pôvodne platiť od júna.