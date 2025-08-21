Novým poslancom po úmrtí Anny Záborskej sa má stať Igor Dušenka

BRATISLAVA - Novým poslancom sa po úmrtí poslankyne Národnej rady (NR) SR Anny Záborskej má stať právnik Igor Dušenka. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, do ktorého Záborská patrila, Michal Šipoš. Dušenka by sa mal ujať poslaneckého mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu, ktorá sa začne 9. septembra.
„Náhradník na uprázdnený mandát z dôvodu úmrtia poslankyne by mal zložiť poslanecký sľub 9. septembra,“ potvrdili z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Dušenka kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2023 zo 4. miesta kandidátky koalície OĽANO (dnes hnutie Slovensko, pozn. red.), Kresťanská únia, Za ľudí.
Anna Záborská zomrela v stredu (20. 8.) vo veku 77 rokov. Po odchode z materského KDH spoluzakladala stranu Kresťanská únia (KÚ), ktorej šéfovala do roku 2024. Okrem NR SR pôsobila v rokoch 2004 až 2019 ako poslankyňa Európskeho parlamentu.