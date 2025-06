Minister Migaľ ako mladé ucho: Spomienky jeho učiteľky z východu vás dostanú, tušila, že bude ministrom?

Nazreli sme do detstva a školských čias ministra Migaľa. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková, archív S.M.)

Migaľ svoje školské začiatky započal na Základnej škole Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou. Tam, okrem iného, navštevoval aj náboženskú výchovu.

(Zdroj: archív S.M.)

Z týchto čias je známa aj spoločná fotograifa, ktorá pochádza z polovice deväťdesiatych rokov. Migaľ je nanej v strednom rade druhý sprava. Tried bolo zrejme v tom čase neúrekom, keďže Migaľ navštevoval ročník VII.E.

(Zdroj: archív S.M.)

Hral na akordeón

Málokto to tuší, ale Migaľ absolvoval dokonca výučbu vo vtedajšiej Ľudovej škole umenia vo Vranove nad Topľkou, kde sa venoval hre na akordeón.

(Zdroj: archív S.M.)

Jeho umelecké nadanie tam však nekončí, pretože si formou svojich vysvedčení a diplomov zaspomínal aj na časy, kedy sa účastnil súťaže tanečných sólistov vo folklórnom tanci menom Šaffova ostroha. Bolo to práve na prelome milénií.

(Zdroj: archív S.M.)

Spomienky učiteľky na školské časy

Na žiaka Migaľa si zaspomínala aj učiteľka Monika Michalková zo základnej školy vo Vranove. "Pán minister bol veľmi dobrý študent, darilo sa mu, mal veľmi dobrý vzťah k povinnostiam. Mal veľmi dobré známky," lovila v pamäti pani Michalková.

"Niekedy sa s chlapcami aj niečo povymýšľalo a všeličo pošpekulovalo. Boli tu aj také bežné veci, kedy vojdete do triedy a vás minie letiace jabĺčko, ktoré letí do koša, tak aj to sa občas stane (smiech)," dodala pani učiteľka Michalková so smiechom.

Čelila aj otázke, o Migaľovej budúcnosti v kresle ministra. "Ťažko povedať, či som si myslela, že bude minister, pretože v tých deťoch vidíte rôzny potenciál. Možno či minister ... ktovie, ale ja som tušila, že niečo také bude robiť, pretože mal také organizačné schopnosti," uzavrela Michalková.

VIDEO Na Migaľovo detstvo spomína aj jeho triedna učiteľka:

Bývalá učiteľka Samuela Migaľa si zaspomínala na jeho školácku mladosť (Zdroj: archív S.M.)

Minister má však zo študentských čias aj spomienky na strednú či vysokú školu, o čom všetkom svedčia dokumenty v galérii nižšie. V nich sa dozviete aj to, aké známky dostával terajší minister zo slovenčiny, matematiky a podobných povinných predmetov. Dozviete sa tam aj to, že Migaľ pokračoval vo svojom odbore zo strednej školy a jeho kroky smerovali na stred Slovenska, kde študoval na Technickej univerzite vo Zvolene.

Bol zapísaný ako študent na Drevárskej fakulte.