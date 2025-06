Richard Raši kritizuje Migaľa: Minister sa v téme regiónov ešte dostatočne nezorientoval, tvrdí

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) po 100 dňoch vo funkcii dokazuje, že sa v téme regiónov stále nezorientoval tak, ako by bolo potrebné. Namiesto toho, aby so samosprávami zodpovedne a otvorene rokoval za jedným stolom, atakuje ich a posiela im neadekvátne a priam neslušné odkazy cez médiá. V reakcii na pondelkové vyjadrenia ministra to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a exminister investícií Richard Raši (Hlas-SD).