PS iniciuje mimoriadny výbor NR SR pre zablokovanie 200 miliónov eur samosprávam

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude iniciovať zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti so zablokovaním 200 miliónov eur samosprávam z európskych financií. Na tento výbor plánuje pozvať ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) a žiadať vysvetlenie náhlej zmeny svojho postoja a tiež, aby predstavil vplyv na investičné projekty v mestách a obciach. Informovala o tom v pondelok na tlačovej konferencii poslankyňa Jana Hanuliaková (PS).

„Zároveň chcem vyzvať ministra Migaľa, aby prestal hľadať vinu všade inde, len nie na svojom ministerstve. Pán minister je správcom európskych zdrojov a pomocníkom samospráv pri ich čerpaní. Tieto zdroje patria do slovenských miest a obcí, a preto akékoľvek pochybnosti o tempe ich čerpania má ministerstvo riešiť včas a v spolupráci so združeniami, ktoré samosprávy zastupujú. Minister Migaľ zároveň zavádza, keď tvrdí, že samosprávy majú zrazu slabé čerpanie,“ uviedla Hanuliaková.

Migaľ by mal podľa slov poslanca Mareka Lackoviča (PS) namiesto drastických škrtov na strane obcí a miest hľadať kroky, ako zlepšiť čerpanie, ako skrátiť povoľovacie lehoty a ako zrušiť nezmyselnú byrokraciu pri posudzovaní projektov.

Truban skonštatoval, že hrozí netransparentný presun týchto prostriedkov na Ministerstvo obrany SR

Podpredseda PS Michal Truban navyše skonštatoval, že hrozí netransparentný presun týchto prostriedkov na Ministerstvo obrany SR. „Podľa našich informácií vláda uvažuje presunúť stovky miliónov na vojenské koridory v rukách ministerstva obrany. Peniaze by teda mali skončiť opäť u Roberta Kaliňáka (Smer-SD) mimo verejnej kontroly, keďže by sa míňali v utajenom režime a to je absolútne neprijateľné,“ povedal Truban.

Migaľ uviedol v pondelok v reakcii na kritiku samospráv k zmrazeniu časti eurofondov, ktoré v stredu 18. júna schválila vláda, že samosprávy sú v príprave na čerpanie eurofondov priemerné, ich schválené projektové zámery sú na úrovni 56 % a kontrahovanie približne na úrovni 12 %. Regiónom odkázal, aby „menej plakali a viac makali“.