Naď sa opäť ohlásil z Kanady: Plány po návrate domov, o policajnej akcii sa dozvedel NESKORO večer!

Jaroslav Naď sa vyjadril k tomu, čo urobí po návrate na Slovensko. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, YouTube/Demokrati)

archívne video

Tk strany Demokrati na tému: Medializované informácie o snahe zadržať predsedu strany Jaroslava Naďa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Naď sa so synom Danim ozval prvýkrát na pravidenom víkendovom prenose od pokusu o jeho zadržanie. To, pochopiteľne, nevyšlo, keďže politik je na zahraničnej dovolenke, kde jeho potom študuje. Spolu tak mali niekoľko desiatok minút na to, aby nielen odpovedali na otázky, ale aj popísali prvé chvíle po tom, čo im začali vyzváňať telefóny.

Ako sa dozvedeli o zadržaní?

Keďže sa plán na zadržanie bývalého ministra obrany Naďa v Hrubej Borši uskutočnil v skorých ranných hodinách, za veľkou mlákou bol ešte neskorý večer. Je predpoklad, že bývalý minister Matovičovej vlády so synom sa ešte len chystali do postele. Novinársky záujem a aj záujem blízkych priateľov však spôsobil, že obidvoch začali vyzváňať mobilné telefóny a aplikácie na posielanie správ.

Naďov syn Dani sám dodal, že v ten deň toho už do rána veľa nenaspali. "Bolo to veľmi zaujímavé, pretože v tom čase sme boli v provincii Alberta, kde je posun osem hodín. Keďže sa to na Slovensku stalo pred šiestou ráno, tak my sme to zažili pred spaním. Potom začali telefonáty, novinári a to všetko," popísal napínavé minúty Naďov syn. "Ani sme sa potom už nejako nevyspali. Ale ráno sme sa dozvedeli že oni pustili všetkých siedmich, ktorých zadržali po ich výpovedi, tak sme si iba potvrdili, že to bola naozaj blbosť," okomentoval Dani policajné vyšetrovanie okolo jeho otca.

Plány po návrate

Naď dodal, že tieto policajné kroky im rozhodne nepokazia dovolenku. Napriek tomu sa rozhodol doplniť niečo, o čom sa až tak nehovorí. "Nebolo to medializované, ale ja to poviem. Podľa mojich informácií bol vypovedať aj náčelník generálneho štábu. Znamená to, že sedem ľudí chceli zadržať a náčelníka zjavne nezadržali, ale telefonicky sa s ním dohodli, že príde vypovedať. To je zaujímavé že? Všetkých ostatných bolo treba riešiť teatrálne, ale s náčelníkom sa dalo dohodnúť," dodal ironicky Naď.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bývalý šéf rezortu sa navyše nechal počuť, že dovolenka v Kanade sa mu pomaly, ale isto kráti a čoskoro sa vracia späť. Dá sa očakávať, že sa aj s advokátom budú venovať ďalšiemu postupu. "Aj môj právny zástupca Peťo Kubina hovoril vyšetrovateľom, že hneď keď prídem domov, prídem bez problémov vypovedať a uvidím, ako k tomu pristúpia. Či ma budú zadržiavať na letisku alebo pri prekročení hranice..." vyslovil svoje "očakávania" Naď, ktorý dodal, že vypovedania na polícii nie sú v jeho živote ničím výnimočným a vraj to robí s týždennou pravidelnosťou.