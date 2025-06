Podnetom pre konanie Európskej prokuratúry bola zrejme správa od NKÚ, tvrdí Robert Kaliňák

Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Európska prokuratúra koná v prípade týkajúcom sa darovania vojenského arzenálu Ukrajine zrejme na základe správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Myslí si to minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý o prebiehajúcich úkonoch nemá iné informácie „než tie, ktoré sa objavili v médiách“.

Minister je zároveň presvedčený, že vyšetrovanie má svoj dôvod a ten presahuje slovenské zákony. „Ak niečo vyšetruje Európska prokuratúra, tak zjavne to má širší dosah ako porušenie slovenských zákonov, musí to mať dosah na peniaze, pravidlá alebo niečo podobné, čo mohlo poškodiť záujmy Európskej únie,“ zdôraznil minister. Bližšie informácie však i on očakáva od vyjadrení prokurátora Európskej prokuratúry. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vykonáva v súvislosti s tímom Darca na území Slovenska viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry (EPPO).

Tím Darca zriadili v rámci ÚBOK v novembri 2024, podnetom bola správa Najvyššieho kontrolného úradu SR, týkajúca sa darovania vojenského arzenálu Ukrajine a nezrovnalostí v údajoch o darovanom majetku. Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď, súčasný predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, obvinenie z nekalej činnosti odmieta. V súčasnosti je na pobyte v Kanade, strana Demokrati avizovala na stredajšie popoludnie tlačovú konferenciu.