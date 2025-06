AKTUÁLNE Prípad ohľadom pomoci Ukrajine sa zamotáva: Zadržali 8 osôb, prehovoril už aj ADVOKÁT!

Jaroslava Naďa chceli zadržať. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

VIDEO Tlačová konferencia strany Demokrati:

Tk strany Demokrati na tému: Medializované informácie o snahe zadržať predsedu strany Jaroslava Naďa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O tom, že sa malo iniciovať zadržanie exministra obrany Jaroslava Naďa z Demokratov informoval Denník N. Naď pritom na svojich pravidelných nedeľných streamoch s fanúšikmi viackrát opakoval, že v tomto kontexte (možné obvinenia či zadržania, pozn. red.) sa vraj už značnú dobu "niečo chystá".

Aktualizácia 17:07

Po niekoľkých hodinách už prehovoril aj právny zástupca Peter Kubina, ktorá informoval, že obidvoch spomínaných podozrivých už prepustili, a to bez obvinenia. "Dnes sa túžby tejto piatej kolóny stretli so zákonom. A zákon opäť zvíťazil. Tak ako vždy doteraz. A takto skončí aj každý ďalší pokus o zneužitie moci na politické prenasledovanie," napísal Kubina s tým, že nadobudol dojem, že príslušníci ÚBOK pracujú pod politickým tlakom.

ZÁKON DNES VYHRAL NAD RUSKOU PIATOU KOLÓNOU Dnes boli naši dvaja klienti zadržaní počas teatrálnej policajnej akcie,... Posted by Peter Kubina on Wednesday, June 18, 2025

Aktualizácia 17:04

Európska prokuratúra (EPPO) preveruje podozrenie sprenevery 7,4 milióna eur určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Potvrdila, že v stredu v rámci vyšetrovania vykonala v Bratislave úkony na účely zabezpečenia dôkazov. Zadržaných bolo osem osôb, z toho štyria boli štátni úradníci ministerstva obrany. Informovali z Európskej prokuratúry (EPPO).

„Podozriví údajne mali úmyselne porušiť svoje povinnosti, ako aj rozpočtové pravidlá verejnej správy tým, že mali neoprávnene zadať objednávky na nákup munície od dvoch súkromných spoločností. EPPO má podozrenie, že postup verejného obstarávania mohol byť zmanipulovaný a že munícia mohla byť predražená,“ ozrejmila prokuratúra.

Aktualizácia 13:19

"Dámy a páni, už celé sociálne siete sa smejú z toho, čo predvádza Matúš Šutaj Eštok a polícia na Slovensku," povedal expremiér Eduard Heger s tým, že celá strana stojí za Jaroslavom Naďom.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizácia 13:09

Šeliga zdôraznil, že Naď nebude pre "popletené orgány" skracovať svoju dovolenku v Kanade. "Chcem poďakovať kolegom z opozície, že vyjadrili svoje rozhorčenie z tohto bláznovstva, ktoré predviedli," spomenul Šeliga, ktorý sarkasticky okomentoval aj fakt, že zvyšných členov tejto kauzy vraj ani nenašli. "Táto šaškáreň, ktorá tu vznikla je taká, že Jaro nie je na Slovensku, druhý nie je doma," vysmial sa dnešným medializovaným udalostiam Šeliga.

Aktualizácia 13:03

Demokrati k aktuálnemu dianiu usporiadali tlačovú konferenciu. Podľa podpredsedu strany Šeligu ide o politické PR. Argumentoval viac ako 200-tisícovým dosahom niekdajšieho Naďovho statusu o tom, že sa nachádza v Kanade na rybačke. "Každú chvíľu chodievame vypovedať, ja idem o týždeň na policajnú inšpekciu," popisuje Šeliga politickú a spoločenskú situáciu, ktorá podľa jeho slov dopadá na niektorých členov Demokratov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"To, čo oni potrebujú dnes je ukázať a demonštrovať silu. Že, 'pozrite sa, my ideme po nich a ideme ich poslať za mreže'," pokračoval v kritike Juraj Šeliga. "Ak polícia ide niekoho predvolať a nevie, že je mimo Slovenskej republiky a ide o takú exponovanú osobu, akou je Jaroslav Naď, tak nech sa vykašlú na svoju robotu a idú do civilu. Majú krv v očiach. Prečo? Pretože im prekážame," zopakoval podpredseda Demokratov a bývalý poslanec Šeliga.

Aktualizácia 11:33

O ďalšom dianí informoval Peter Habara z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. "Prokurátor EPPO si vyhradil výlučné právo na poskytovanie informácií verejnosti o trestnom konaní," skonštatoval Habara s tým, že v tejto fáze konania sa polícia k podrobnostiam vyjadrovať nebude.

Aktualizácia 10:49

K policajným aktivitám voči Naďovi sa vyjadril už aj líder opozície z Progresívneho Slovenska. "Chcem zdôrazniť ešte jednu vec - poskytovať humanitárnu a vojenskú pomoc nášmu susedovi, ktorý sa bráni vražednej agresii Putinovho režimu, je nielen morálna povinnosť, ale aj správna vec pri ochrane slovenských záujmov," napísal Michal Šimečka s tým, že odmieta kriminalizáciu predstaviteľov opozície.

Dôrazne odmietam kriminalizáciu predstaviteľov opozície za to, že pomáhali nášmu susedovi Ukrajine brániť sa pred ruskou... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Wednesday, June 18, 2025

Aktualizácia 9:01

Po niekoľkých hodinách sa slovenskej verejnosti ohlásil samotný Naď so synom Danim. "Čakal som takéto divadielko už pár mesiacov. Veď som o tom aj verejne hovoril. Potrebujú prekrývať svoju neschopnosť, zbedačovanie občanov a zlodejiny, tak hľadajú témy. Raz je to zmeny ústavy, potom neutralita a inokedy zatváranie predstaviteľov opozície. V pohode. Každý robí to, čo vie..." prízvukuje Naď.

"Polícia na mňa číslo má, kľudne nech volajú, ale nech berú do úvahy časový posun, v noci si zvonenie vypínam. Koncom mesiaca sa vrátim a potom som im plne k dispozícii. Chodím na rôzne výpovede prakticky každý týždeň, na tú k pomoci Ukrajine som sa naozaj špeciálne tešil, stačilo mi zavolať, tak, ako kedykoľvek v minulosti k akejkoľvek téme," popisuje svoje aktuálne vnímanie kauzy exminister obrany.

Vláda Eduarda Hegera, v ktorej Naď figuroval, podľa neho konala správne. "Som za to šťastný a hrdý. Veľmi hrdý! A keď ma za to títo proruskí agenti chcú zavrieť, nech sa páči. Mňa to nezlomí a budúcnosť ukáže pravdu," uzavrel.

Týmto srdečne pozdravujeme na Slovensko! 🩷 S Danim sa máme skvele, už sme si navzájom veľmi chýbali a spoločný čas si... Posted by Jaro Naď on Tuesday, June 17, 2025

Aktualizácia 8:53

Denník N pripomenul dianie z roku 2022, kedy ministerstvo obrany hneď v druhý deň invázie Ruska na Ukrajinu vydalo pokyn na okamžitý nákup 12-tisíc kusov 120 milimetrovej munície do mínometov. Tento nákup sa vykonával cez štátnu akciovú spoločnosť Konštrukta.

Tento nákup o niekoľko rokov prekážal Najvyššiemu kontrólnemu úradu (NKÚ), ktorý potom vydal správu. "Nákupom munície, ktorá nemohla byť využitá pre potreby OS SR, konalo ministerstvo v rozpore s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu v sume 2 592 000 eur," napísalo NKÚ, ktoré však podľa denníka odignorovalo fakt, že v čase nákupu tejto munície išlo o mimoriadnu situáciu, kedy bol vojensky napadnutý náš sused.

Aktualizácia 8:37

Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok k celému dianiu dodal, že ide o konanie v súvislosti s tímom Darca, ktorý vznikol na vyšetrovanie odovzdávania munície na Ukrajinu v čase bývalej vlády. "Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry," spresnil Šutaj Eštok.

Bol som informovaný, že v súvislosti s tímom Darca ÚBOK vykonáva viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí na území SR. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry. Posted by Matúš Šutaj Eštok on Tuesday, June 17, 2025

Aktualizácia 8:32

Predstaviteľka strany Za ľudí a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová hovorí o zastrašovaní opozície. "Slovensko upadá, nemajú žiadne výsledky, tak idú aspoň zatvárať opozíciu," zareagovala.

Politické procesy a zastrašovanie opozície sa rozbehlo naplno. J. Naďa chcela zadržať ráno polícia, hoci vedeli, že je... Posted by Veronika Remišová on Tuesday, June 17, 2025

Aktualizácia 7:47

"Predseda Demokratov je na avizovanej a dlhodobo plánovanej zahraničnej ceste v Kanade. Po návrate bude tak, ako vždy v maximálnej miere súčinný vyšetrovacím orgánom," zareagovala strana Demokrati na medializované dianie okolo jej predsedu.

Aktualizácia 7:32

Dnešnú policajnú iniciatívu už komentoval aj podpredseda Demokratov Juraj Šeliga, ktorý pripomína, že Naď svoju dovolenku do Kanady už viackrát vopred avizoval. "Dnešné ráno a policajné “manévre” sú nič iné ako pokus o zastrašenie a PR pre Fica, Šutaja a spol. Jaro je a bol vždy súčinný aj s políciou aj prokuratúrou. Inak to nie je ani dnes," napísal Šeliga.

Jaro Naď asi 100x verejne povedal, že ide na dovolenku za synom. Dnešné ráno a policajné “manévre” sú nič iné ako pokus... Posted by Juraj Šeliga on Tuesday, June 17, 2025

To, že polícia chcela Naďa zadržať mali denníku potvrdiť dva zdroje. Polícia však napriek tomu zadržala Alexandra Gurského. Ide o bývalého šéfa štátnej Konštrukty Defense. Zadržať sa polícia snaží tiež Petra Kozáka, čo je bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany, ktorý sa na Slovensku nachádza.

Nikto nepotvrdil, čoho sa táto policajná akcia týka, no dá sa predpokladať, že ide o prípad darovania munície na Ukrajinu.