Poslanci Národnej rady SR zasadli v utorok do lavíc: Prerokovali viaceré návrhy

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má predložiť analýzu poplatkov a doplatkov v zdravotníctve. Hoci ho k tomu zaväzuje prijaté uznesenie Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo, zatiaľ tak neurobil. Tvrdí to člen výboru a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý uznesenie inicioval.

archívne video

Posledné rokovanie v NR SR pred letnou prestávkou (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

„Ambulantná zdravotná starostlivosť sa stáva čoraz viac nedostupnejšou, pacienti musia stále viac platiť poplatky, dostať sa k lekárovi je náročné,“ skonštatoval Krajčí na tlačovej konferencii s tým, že zdravotnícky výbor požiadal ministra predložiť analýzu poplatkov a doplatkov ešte koncom mája a urobiť tak mal do desiatich dní. O opozičnom uznesení má rokovať aj parlament.

Krajčí pripomenul, že vypracovanie analýzy zadala v marci 2024 ešte bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Dodal tiež, že podľa zákona je zakázané vyberať poplatky za výkony, „ktoré sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti plne hradené zdravotnou poisťovňou a zároveň, že objednanie pacienta na vyšetrenie je súčasťou zdravotného výkonu, ktorý je poskytovateľom plne uhrádzaný zdravotnou poisťovňou“. V uznesení upozorňuje, že napriek zákazu časť poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti vyberá rôzne druhy poplatkov, ktoré vytvárajú bariéru, a tým sa pre mnohých pacientov stáva zdravotná starostlivosť nedostupnou.

NR SR odmietla návrh SNS predĺžiť volebné obdobie v obciach a vo VÚC na 6 rokov

Parlament v utorok odmietol návrh novely Ústavy SR z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorým chceli predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo súčasných štyroch na šesť rokov. Týkať sa to malo volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí. Dlhšie mali byť podľa návrhu vo funkcii starostovia obcí, primátori miest, predsedovia vyšších územných celkov (VÚC), ako aj poslanci obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev. Zároveň poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli aj novelu zákona o obecnom zriadení s rovnakým cieľom.

„Predĺženie volebného obdobia na šesť rokov vytvára predpoklady na stabilnejšie a predvídateľnejšie riadenie územnej samosprávy, čím sa zabezpečí kontinuita vo vedení obcí, miest a samosprávnych krajov a umožní sa efektívnejšie plánovanie a realizácia rozvojových programov a investičných projektov,“ uviedli v odôvodnení návrhu poslanci za SNS.

Volebný cyklus na štyri roky podľa SNS v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov, „keďže veľká časť funkčného obdobia je venovaná analýze a príprave nových projektov“. Novela by podľa SNS priniesla aj stabilizáciu riadenia obcí a samosprávnych krajov. Časté volebné cykly spôsobujú podľa nich neustálu „kampaňovitú atmosféru“. Predkladatelia zároveň tvrdili, že v niektorých krajinách EÚ je funkčné obdobie samosprávnych orgánov dlhšie ako štyri roky.

Potraviny obsahujúce hmyz by mali byť zreteľne označené

Potraviny obsahujúce zložky hmyzu by mali byť zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách predloženého koaličnými poslancami za SNS, ktorý v utorok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.

Návrh podľa predkladateľov nadväzuje na schválenie prášku z celých lariev múčenky (Tenebrio molitor) ako novej potraviny podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) z 20. januára 2025. „Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť plnú informovanosť spotrebiteľa o potravinách obsahujúcich zložky z hmyzu prostredníctvom jasného, viditeľného a čitateľného označenia týchto výrobkov,“ uviedli poslanci.

Zavedenie povinnosti zreteľného označenia má vylúčiť možné riziko zavádzania spotrebiteľa v prípadoch, keď by informácia o obsahu hmyzu v potravinách nebola zreteľná alebo by bola uvedená neprehľadne. Oddelené predajné miesta umožnia spotrebiteľom jednoduchú a rýchlu identifikáciu týchto potravín, čím sa posilní ich schopnosť informovaného rozhodovania.

Návrh upravuje aj povinnosti predajcov pri predaji na diaľku informovať spotrebiteľa ešte pred dokončením objednávky a tiež označovanie týchto výrobkov pre predaji v automatoch. „Informácia o prítomnosti zložky z hmyzu musí byť sprístupnená spotrebiteľovi spôsobom, ktorý mu umožní oboznámiť sa s ňou pred vykonaním výberu výrobku,“ priblížili poslanci v dôvodovej správe. Podobne budú musieť o prítomnosti hmyzu v jedle vopred informovať aj podnikatelia v rámci spoločného stravovania, a to spôsobom primeraným typu zariadenia.

Účinnosť zákona navrhli poslanci od 1. apríla 2026, čo podľa nich vytvára dostatočný čas na zabezpečenie informovanosti dotknutých subjektov a adaptáciu distribučných a predajných procesov na nové požiadavky.

Colný zákon sa upraví podľa poznatkov z praxe

Spresnenie ustanovení o výkone colnej kontroly tovaru a výške súvisiacich nákladov je jedným z cieľov novely colného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Ministerstvo financií (MF) SR v predloženej právnej norme zapracovalo poznatky z uplatňovania zákona v praxi.

Po novom sa tiež upraví vypĺňanie colného vyhlásenia, oslobodenie od dovozného cla pri tovare dovážanom charitatívnymi a dobročinnými organizáciami, či oznámenie sumy colného dlhu a dňa jej platby v prípade použitia záruky na colný dlh. Novela sa venuje tiež darovaniu tovaru alebo vecí, pri ktorých colný úrad vykonáva správu majetku vo vlastníctve štátu, ako aj doručovaniu elektronických správ a elektronických dokumentov cez informačné systémy zriadené Európskou úniou.

„Vypúšťajú sa ustanovenia týkajúce sa žiadostí o vyplatenie vývoznej náhrady a splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorým je ustanovený vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky, dopĺňajú sa ustanovenia týkajúce sa centralizovaného colného konania a zániku nedoplatkov a rozširuje sa zoznam colných letísk o letisko Malacky a letisko Prešov,“ priblížil v predkladacej správe rezort financií. Väčšina novely nadobúda účinnosť 1. augusta 2025, zvyšok následne 1. januára 2026.

Prístup verejnosti k finančným informáciám sa uľahčí

Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť novela zákona o cenných papieroch a investičných službách. Poslanci Národnej rady (NR) SR túto právnu normu v utorok definitívne schválili. Nepriamou novelou zákona o dlhopisoch zaviedli aj limity na poplatky pri predaji štátnych dlhopisov pre občanov cez burzu.

Novelou sa do slovenského právneho poriadku prevezme súvisiaca európska smernica a nariadenie. Cieľom ESAP je zriadenie centralizovaného elektronického prístupu verejnosti k informáciám o fyzických a právnických osobách, ktoré povinne zverejňujú dokumenty podľa práva Európskej únie a týkajú sa finančných služieb, kapitálových trhov, udržateľnosti a rozmanitosti. Miesto prístupu zriadi a bude prevádzkovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Novela stanovuje orgán zberu údajov v SR, ktorým bude Národná banka Slovenska (NBS). Sprístupňovanie informácií v ESAP je rozdelené do viacerých fáz v rokoch 2026 až 2030. Poslanci schválili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Zaviedli napríklad odstupňované limity na poplatky pri predaji štátnych dlhopisov pre občanov cez burzu. Vzťahovať sa budú na majiteľov dlhopisov, ktorí ich získali upísaním pri ich vydaní alebo dedením.

Pri objeme burzového obchodu do 10-tisíc eur je maximálny celkový poplatok stanovený na 10 eur, od 10 001 eur do 50-tisíc eur bude limit 50 eur a od 50 001 eur do 100-tisíc eur predstavuje strop 100 eur. Nad tento objem obchodov sa budú vzťahovať poplatky podľa cenníkov dotknutých inštitúcií.

Do slovenského právneho poriadku tiež poslanci prevzali ustanovenia európskej smernice, ktorej cieľom je odklad povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti o dva roky pre tie účtovné jednotky, ktoré mali tieto informácie zahrnúť do výročnej správy za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2025 a 1. januára 2026. Jednotlivé časti novely budú účinné postupne, a to od 10. júla 2025, 1. januára 2026 a 10. januára 2026.