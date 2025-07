Rada vysokých škôl kritizuje návrh zákona: Ohrozuje akademickú samosprávu a žiada jeho stiahnutie

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Rada vysokých škôl (RVŠ) SR považuje návrh nového zákona o vysokých školách za legislatívne nedostatočne pripravený, obsahovo nekvalitný a smerujúci k ďalšiemu oslabeniu akademickej samosprávy. Upozorňuje, že jeho prijatie by mohlo viesť k častým a zbytočným novelizáciám, čím by sa destabilizovalo vysokoškolské prostredie. Žiada jeho stiahnutie. Informoval o tom predseda rady Martin Putala.

„RVŠ požaduje okamžité stiahnutie návrhu zákona a jeho zásadné prepracovanie do zjednodušenej verzie v partnerskom dialógu s akademickou obcou. Len tak je možné pripraviť moderný, udržateľný a autonómiu rešpektujúci zákon, ktorý prispeje k rozvoju slovenského vysokého školstva,“ uviedol Putala. Prijatie návrhu by podľa rady spôsobilo kompletnú revíziu všetkých interných predpisov vysokých škôl (VŠ), ktoré boli len nedávno nanovo prijaté alebo aktualizované. Taktiež by sa zvýšilo administratívne zaťaženie bez pridaného efektu a členovia akademickej obce by mohli stratiť motiváciu zapájať sa do správy škôl. To vníma ako hrozbu pre živú univerzitnú demokraciu.

Rada zároveň konštatuje, že návrh nového zákona neprináša systémové zlepšenie a zavádza prebytočnú reguláciu tam, kde má mať hlavné slovo akademická samospráva. Ďalej kritizuje okliešťovanie kompetencie akademických senátov. Upozorňuje aj, že navrhované zmeny môžu ohroziť akceptáciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v európskom vysokoškolskom priestore.

RVŠ tiež varuje pred oslabením právomocí samosprávnych orgánov VŠ. Návrh podľa nej v niektorých ustanoveniach odníma akademickému senátu kľúčové právomoci. Tiež rozširuje možnosti odvolávania členov správnej rady bez jasne stanovených dôvodov, čím sa podľa rady otvára priestor pre politizáciu VŠ. Problémom je pre ňu aj nový spôsob odvolávania výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania na začiatku júla.