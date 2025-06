Podľa Matoviča by mal premiér smerovať cesty do západných krajín, ktoré u nás investujú

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal smerovať svoje návštevy do krajín západnej Európy, ktoré sú významnými ekonomickými partnermi Slovenska. Myslí si to predseda hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii na ohlásené pracovné pobyty premiérovej delegácie v stredoázijských republikách Uzbekistan a Kazachstan, kde chce premiér posilňovať bilaterálne vzťahy.